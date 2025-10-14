Ο Κωνσταντίνος Δέδες, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», περιγράφει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή ποιος είναι ο φετινός νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας, Λάσλο Κρασναχορκάι. Ποιες είναι οι νέες συνήθειες στην ανάγνωση βιβλίων και γιατί οι αναγνώστες κυνηγούν πυκνά και δυσνόητα κείμενα.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: « Νόμπελ Λογοτεχνίας: Επίδειξη εξυπνάδας με τα βιβλία του Λάσλο Κρασναχορκάι» θα ακούσετε:

0:53 Τι είναι αυτό που χάρισε στον Λάσλο Κρασναχορκάι το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας.

1:44 Το λογοτεχνικό ύφος του Κρασναχορκάι και το είδος που προσεγγίζει.

2:26 Μερικές προτάσεις βιβλίων για να γνωρίσει κανείς τον Λάσλο Κρασναχορκάι.

4:07 Πώς συνδέεται ο Κρασναχορκάι με το «performative reading».

5:52 Τι σημαίνει «brodernism», η επικρατούσα τάση στην ανάγνωση βιβλίων.

7:40 Η υπερτίμηση ενός απαιτητικού κειμένου από τους αναγνώστες και η οπτική των συγγραφέων.

8:50 Γιατί κανείς να επιλέξει να ακολουθήσει το «brodernism».

9:54 Τα φαβορί των Νόμπελ και τα στοιχήματα που επισκιάζουν τον διαγωνισμό.

