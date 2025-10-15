Το αεροσκάφος του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου στο Χ.

Το αεροσκάφος, που μετέφερε τον Χέγκσεθ μετά τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στο Βέλγιο, παρουσίασε «ρωγμή στο παρμπρίζ».

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και όλοι οι επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού, είναι ασφαλείς», ανέφερε το Πεντάγωνο.

Ο ίδιος ο Χέγκσεθ έγραψε λίγο μετά την προσγείωση: «Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Συνεχίζουμε την αποστολή!»