ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μας ενημέρωσε ότι: «Η Olaf από (προ)χθές βρίσκεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και γίνεται προσπάθεια να γίνει ξεκάθαρο τι έχει γίνει με τον Οργανισμό το προηγούμενο διάστημα» και δήλωσε ότι η παρουσία της «φέρνει δυσκολία στη διεκπεραίωση των πληρωμών». Βέβαια, ο Κώστας Τσιάρας ξέρει πολύ καλά ότι δεν τον τιμά να φαίνεται ότι περιμένει από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης να μάθει τι γίνεται στο υπουργείο του. Ούτε θα τον σώσει από την οργή των αγροτών η δικαιολογία ότι ο έλεγχος τον εμποδίζει να πληρώσει. Ο Θεσσαλός υπουργός γνωρίζει πολύ καλύτερα από το «επιτελικό κράτος» του Μεγάρου Μαξίμου ότι ο αγροτικός κόσμος βράζει και ότι ο χειμώνας που έρχεται, θα είναι πολύ βαρύς αν δεν βρεθεί γρήγορα μια λύση. Και γι΄ αυτό μπορεί δημοσίως να δίνει διαβεβαιώσεις ότι όλα είναι υπό έλεγχο και να επικαλείται δικαιολογίες που γνωρίζει ότι είναι αστείες, αλλά κατ' ιδίαν ξεκαθάρισε στο Μαξίμου ότι δεν θα είναι αυτός που θα πληρώσει την νύφη και απείλησε με παραίτηση. *** Και πολύ καλά έκανε. Κάποια στιγμή οι του Μαξίμου πρέπει να καταλάβουν ότι δεν γίνεται να μην επιτρέπουν στους υπουργούς να κάνουν τίποτα χωρίς την έγκρισή τους και όταν τα πράγματα πάνε στραβά, που συνήθως πηγαίνουν, να τα φορτώνουν στους υπουργούς – διεκπεραιωτές της «πολιτικής» τους και να δίνουν λύση την τελευταία στιγμή με «απόφαση πρωθυπουργού». Η μέθοδος λειτούργησε για πολύ καιρό, αλλά γίνεται αντιληπτό πλέον από τους υπουργούς ότι έφτασε στα όριά της και κανένας τους δεν είναι διατεθειμένος να αναλαμβάνει το κόστος αποφάσεων άλλων. Ιδίως όταν το κόστος στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν θα είναι σχολιάκια στον Τύπο, αλλά δυναμικές και σχεδόν βίαιες αντιδράσεις, σαν αυτές που ήδη έζησε ο Τσιάρας στη Λιβαδειά κι ο υφυπουργός του στις Σέρρες. *** Πάρτυ γενεθλίων έκανε πρόσφατα σε ακριβό εστιατόριο του Κολωνακίου ο πρώην υπουργός Νότης Μηταράκης. Τα κοσμικά δεν τα πολυκατέχω και δεν ασχολούμαι, φίλος μου, όμως, που βρέθηκε εκεί μου μετέφερε κάτι με πολιτικό ενδιαφέρον. Ο παριστάμενος πρώην Γενικός Γραμματέας και ανιψιός του πρωθυπουργού, ο οποίος σε όλη την διάρκεια της βραδιάς είχε γίνει πόλος συγκέντρωσης πολλών, κάποια στιγμή προς το τέλος της ανακοίνωσε ότι «ο ηγέτης φεύγει». Και έφυγε. *** Ανησυχεί για τα συμφέροντα των ψηφοφόρων της ανατολικής Αττικής ο Μάκης Βορίδης, επειδή οι πρόσφυγες παίρνουν επιδόματα. Και τι τον κόφτει, αναρωτήθηκα. Αφού τα επιδόματα κατά βάση είναι από ευρωπαϊκά κονδύλια, τι σχέση έχουν οι ψηφοφόροι του στο Μενίδι; Και οι αγροτικές επιδοτήσεις από ευρωπαϊκά λεφτά ήταν, μου ανταπάντησε ο φίλος μου, αλλά ο Μάκης έκανε ό,τι μπορούσε για να κατευθύνονται σε ψηφοφόρους τους και όχι στους πραγματικούς δικαιούχους. Εξ άλλου ο πρώην υπουργός εκνευρίζεται πάρα πολύ βλέποντας τον Θάνο Πλεύρη να κερδίζει συνεχώς πόντους σε έναν χώρο, του οποίου ο ίδιος θεωρεί ότι είναι ο φυσικός ηγέτης, οπότε κάτι έπρεπε να πει κι αυτός εναντίον των προσφύγων και των μεταναστών, γιατί με τα υπομνήματα του Βάρρα, τις εξεταστικές επιτροπές και τις ευρωπαϊκές εισαγγελίες, κινδυνεύει να ξεχαστεί ότι αυτός είναι ο πιο δεξιός από τα «παιδιά του Καρατζαφέρη».

Επίσης, πασχίζει να δείξει ότι ο δεσμός με τον πρωθυπουργό δεν έχει σπάσει. Στο σημείωμα που απέστειλε ο Βορίδης στους βουλευτές της ΝΔ ενόψει της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή, κάνει ιδιαίτερη μνεία στις φήμες περί «αδειάσματός» του από το Μέγαρο Μαξίμου. Ο ίδιος δεν «είδε» κανένα άδειασμα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τουναντίον υποστήριξε ότι η κυβέρνηση είπε ξεκάθαρα ότι δεν έχει ούτε ποινική ούτε πολιτική ευθύνη. «Οι ερμηνείες περί αδειάσματος χαρακτηρίστηκαν ως διαστρέβλωση και κοπτοραπτική της αντιπολίτευσης» αναφέρει στο σημείωμά του. Λέτε να τους έπεισε;

Η «θέση» του Μητσοτάκη

Τα χαμόγελα δεν έλειψαν χθες στο Μέγαρο Μαξίμου μετά τη Σύνοδο για την ειρήνη στην Αίγυπτο, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως μου είπαν, γιατί εγώ άλλα είδα στις φωτογραφίες, καθόταν σε περίοπτη θέση, δίπλα στην Τζόρτζια Μελόνι και στον Κιρ Στάρμερ, πίσω ακριβώς από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ.

Όσο και αν προσπάθησα να μάθω τι ειπώθηκε στον σύντομο διάλογο που είχαν Μητσοτάκης και Τραμπ κατά την διάρκεια της χειραψίας και της κοινής φωτογραφίας τους, δεν τα κατάφερα. Υποψιάζομαι ότι εάν είχε κλειστεί τετ α τετ, θα το είχαμε ήδη μάθει. Πάντως, οι πανηγυρισμοί του Μεγάρου Μαξίμου κάνουν κάποιους να σκέπτονται ότι απλά παράγεται θόρυβος προκειμένου να φύγει η προσοχή από τον αναβαθμισμένο ρόλο της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή.

Το μνημείο

Η «σκόνη» που σήκωσε το θέμα της φύλαξης του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη δεν πρόκειται να κατακαθίσει γρήγορα. Όλα δείχνουν ότι ενόψει της 28ης Οκτωβρίου, η κυβέρνηση θέλει τον χώρο μπροστά από το μνημείο καθαρό με τις συζητήσεις για το που μπορεί να τοποθετηθεί ένα άλλο μνημείο για τα Τέμπη να έχουν ήδη αρχίσει.

«Δεν είναι μνημείο να είναι γραμμένα 57 ονόματα με κόκκινη μπογιά στο πάτωμα» έλεγε γαλάζιος βουλευτής, προτείνοντας να ανοίξει ο διάλογος για ένα κανονικό μνημείο, αλλά και την ονοματοδοσία ενός δρόμου. Έτσι όπως έγινε το πράγμα, όταν -αφελώς κατά ορισμένους καραμανλικούς- άνοιξε κυριακάτικα τη σχετική συζήτηση ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο Facebook, η κυβέρνηση μπορεί να βρεθεί μπροστά σε μια αντίδραση που δεν την έχει υπολογίσει.

Με το βλέμμα στον Καραμανλή

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σήμερα στην εκδήλωση που θα γίνει για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Βουλής, διότι θα μιλήσει ο Κώστας Καραμανλής. Ο πρώην Πρωθυπουργός, επί ημερών του οποίου εξελέγη Πρόεδρος η κυρία Μπενάκη, αναμένεται να κάνει ομιλία για το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη.

Η παρέμβασή του έχει σημάνει συναγερμό στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ το καραμανλικό σύστημα κινητοποίησε πολύ κόσμο για την εκδήλωση στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής.

Νέος πρώην της Χαριλάου Τρικούπη στο Μαξίμου

Η όχι και τόσο μακρά πολιτική διαδρομή του αναπληρωτή καθηγητή στο Δημοκρίτειο Θράκης Σωτήρη Σέρμπου έχει δύο βασικούς σταθμούς. Ξεκίνησε ως σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ και το 2023 μεταπήδησε στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, σε μη εκλόγιμη θέση. Εκείνες τις ημέρες ο Σέρμπος υποστήριξε μαχητικά την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, όσο όμως απομακρυνόμασταν από τις εκλογές γινόταν όλο και πιο δηκτικός ειδικά έναντι της προσπάθειας σύγκλισης με την Τουρκία.

Ο ίδιος έχει επικρίνει αρκετές φορές δημοσίως τη Διακήρυξη των Αθηνών εφιστώντας την προσοχή στις στρατηγικές κινήσεις της Άγκυρας με στόχο τον περιορισμό του ελληνικού ζωτικού χώρου. Εξ ου και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που απόρησαν στο άκουσμα της είδησης ότι ανέλαβε διπλωματικός σύμβουλος του πρωθυπουργού.

«Στις εθνικές εκλογές του Νοεμβρίου του 1989 -της ιστορικής πτώσης του τείχους του Βερολίνου- στην αφίσα της ΝΔ του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη υπήρχε η φράση, “ο κόσμος αλλάζει. Εμείς;”. Μετά από 35 χρόνια, ο κόσμος αλλάζει ξανά. Σκληρός και ασταθής όσο ποτέ άλλοτε από την πτώση του Τείχους. Εμείς;», αναρωτιόταν στη δήλωσή του μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του για την Ευρωβουλή ο Σέρμπος. Κι εμείς δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε αν τελικά αυτό που αλλάζει σταδιακά τις τελευταίες εβδομάδες είναι η στάση της κυβέρνησης έναντι της Τουρκίας.

Το βουλευτιλίκι του Γ. Φλωρίδη

Παρακολούθησα με προσοχή την τηλεοπτική συνέντευξη του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και πίστεψα ότι ζω σε άλλη χώρα με όσα έλεγε για τη Δικαιοσύνη και τις δίκες. Είτε δεν έχει πλήρη εικόνα ο υπουργός για το τι συμβαίνει στα δικαστήρια είτε σκόπιμα εξωραΐζει την κατάσταση. Το μόνο που άκουσα με ενδιαφέρον ήταν ότι δεν σκοπεύει να είναι υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ.