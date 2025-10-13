Η απόφαση ελήφθη και ανακοινώθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τη λήξη της απεργίας του Πάνου Ρούτσι, στην κυριακάτικη ανάρτηση του. «Τώρα όμως εγείρεται ένα εύλογο ερώτημα: Μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις», ανέφερε, ο Πρωθυπουργός.

Η απόφαση του Πρωθυπουργού φαίνεται πως κλείδωσε την προηγούμενη εβδομάδα. Στο Μέγαρο Μαξίμου θέλησαν να στείλουν ένα μήνυμα. Σύμφωνα με πληροφορίες η εκτίμηση που υπήρξε είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των πολιτών ενώ σέβονταν τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι δεν συμφωνούσαν με την όλη εικόνα που έφτανε σε «σημείο ευτελισμού του συμβόλου» και σε γενικές γραμμές προκαλούσε αντιδράσεις. Τώρα το ζήτημα έχει ως εξής. Να προωθήσει η κυβέρνηση τη νομοθετική ρύθμιση που θα ξεκαθαρίζει τις αρμοδιότητες γύρω από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στον οποίο εμπλέκονται ο δήμος της Αθήνας, η Προεδρική Φρουρά και Αστυνομία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσλειτουργίες λόγω ασυνεννοησίας ή και αποποίηση ευθυνών με την επίκληση αναρμοδιότητας. Αν και η ευθύνη της φύλαξης θα παραμείνει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στην Αστυνομία, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα ανατεθεί η συντήρηση, προστασία και καθαριότητα του μνημείου.

Η θέση της κυβέρνησης

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε χθεσινή ανάρτησή του έθεσε το ερώτημα: «Είναι τα μνημεία, όπως αυτό του Αγνώστου Στρατιώτη, τόπος για κάθε είδους διαμαρτυρία; Η απάντηση για εμάς είναι ξεκάθαρη και είναι όχι! Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δημιουργήθηκε για να τιμούμε τη μνήμη όλων των ηρώων μας που θυσιάστηκαν για την πατρίδα και την ελευθερία μας. Κι όχι για να φιλοξενεί κάθε λογής διαμαρτυρίες». Και πρόσθεσε: «Όποιος θέλει να διαμαρτύρεται στο κέντρο της πόλης έχει στη διάθεσή του όλο το υπόλοιπο κέντρο της Πρωτεύουσας για να το κάνει, με βάση τις προβλέψεις του Συντάγματος και των νόμων, αλλά και όλη την υπόλοιπη Πλατεία Συντάγματος! Πρέπει ντε και καλά οι διαμαρτυρίες να διοργανώνονται πάνω στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη;».

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες ως τόπος μνήμης όσων πολέμησαν για την ελευθερία της πατρίδας μας αλλά και όσων μας ενώνουν και πρέπει να μας ενώνουν μπροστά σε υπαρξιακούς για την πατρίδα κινδύνους. Είναι καιρός να το αφήσουμε έξω από την πολιτική διελκυστίνδα της καθημερινότητας που θολώνει και μικραίνει τη μνήμη δημιουργώντας περιττούς και τεχνητούς διχασμούς», έγραψε με νόημα χθες στο Facebook ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Οι αντιδράσεις της Aντιπολίτευσης

ΠαΣοΚ και ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασαν εντονότατα στην απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη τόνιζαν πως ο κ. Μητσοτάκης είναι βαριά εκτεθειμένος στην υπόθεση Ρούτσι και πρόσθεταν πως «ο πρωθυπουργός όχι μόνο δεν ένιωσε την ανάγκη να δώσει εξηγήσεις για τη στάση της κυβέρνησής του, αλλά δηλώνει… ικανοποιημένος για την κατάληξη της απεργίας πείνας, παρόλο που η κυβέρνησή του έδωσε μάχη να μην υπάρξει αυτή η κατάληξη και έπαιξε τα ρέστα της να ηττηθεί ο αγώνας του κ. Ρούτσι» σχολιάζει.

Από την πλευρά του, και ο ΣΥΡΙΖΑ εκτόξευσε σφοδρά πυρά, χαρακτηρίζοντας «απάνθρωπη» και «κτηνώδη» την αναφορά του Πρωθυπουργού στον κ. Ρούτσι και την απόφασή της Κυβέρνησης να μεταβιβαστεί η ευθύνη «προστασίας» του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη από στο Υπουργείο Άμυνας.

«Η εμπλοκή του στρατού πάνω από την πλατεία Συντάγματος και κάτω από τη Βουλή των Ελλήνων είναι απαράδεκτη. Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά και στους αγωνιστές για δημοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη. Η προαναγγελθείσα νομοθέτηση συνιστά ευθεία βολή στη Δημοκρατία από μια κυβέρνηση που έχει χάσει κάθε λαϊκό έρεισμα, κάθε νομιμοποίηση», τόνιζαν, μεταξύ άλλων, από τον ΣΥΡΙΖΑ.