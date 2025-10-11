Τέλος στη δράση μίας νεαρής, αλλά ιδιαίτερα δραστήριας εγκληματικής οργάνωσης που είχε «ρημάξει» καταστήματα στη Σαλαμίνα έβαλαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του νησιού. Μετά από στοχευμένη και συντονισμένη επιχείρηση, συνελήφθησαν έξι ημεδαποί ηλικίας από 16 έως 23 ετών, ενώ ένα ακόμη μέλος της σπείρας έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου και το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, στο πλαίσιο εκτεταμένων επιχειρήσεων της αστυνομίας για την καταπολέμηση της μικροεγκληματικότητας που ταλανίζει το νησί. Σύμφωνα με τις αρχές, η ομάδα είχε συσταθεί τουλάχιστον από τις αρχές Σεπτεμβρίου, δρώντας οργανωμένα και με συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι νεαροί είχαν συγκροτήσει ένα πλήρως οργανωμένο κύκλωμα, με διακριτούς ρόλους και σαφή καταμερισμό ευθυνών. Άλλοι αναλάμβαναν την παρακολούθηση των στόχων, άλλοι τη διάρρηξη, ενώ υπήρχαν και άτομα που είχαν επιφορτιστεί με τη διαφυγή και τη διαχείριση της λείας.

Οι δράστες επέλεγαν κυρίως μεταμεσονύκτιες ή πρώτες πρωινές ώρες για τα «χτυπήματά» τους, όταν η κίνηση στους δρόμους ήταν περιορισμένη και οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν. Παραβίαζαν τα ρολά ή τις πόρτες των καταστημάτων, αφαιρώντας χρηματικά ποσά, εμπορεύματα και αντικείμενα αξίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, χαρακτηριστικό της δράσης τους ήταν ότι σε ένα μόνο βράδυ προχωρούσαν σε πολλαπλές διαρρήξεις, αυξάνοντας θεαματικά τη λεία τους.

Η σπείρα δεν δίστασε να στραφεί ακόμη και εναντίον της Εκκλησίας. Σε μία από τις περιπτώσεις που εξιχνιάστηκαν, οι δράστες διέρρηξαν ιερό ναό της περιοχής, από τον οποίο αφαίρεσαν μία εικόνα μεγάλης αξίας, προκαλώντας την οργή της τοπικής κοινωνίας.

Η συγκεκριμένη κλοπή, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αποτέλεσε το σημείο καμπής στις έρευνες, καθώς επιτάχυνε τις διαδικασίες για την εξάρθρωση της ομάδας. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό, αποτυπώματα και πληροφορίες κατοίκων της περιοχής, καταφέρνοντας μέσα σε λίγες εβδομάδες να ταυτοποιήσουν τα μέλη της.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια και στην κατοχή των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο ασύρματους, που χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία τους κατά τη διάρκεια των διαρρήξεων. Οι συσκευές αυτές φέρεται να τους επέτρεπαν να συντονίζονται χωρίς τη χρήση κινητών τηλεφώνων, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.

Επιπλέον, βρέθηκαν διάφορα αντικείμενα που σχετίζονται με τις διαρρήξεις, καθώς και μικρά χρηματικά ποσά, τα οποία εκτιμάται ότι προέρχονταν από τις τελευταίες κλοπές. Όλα τα κατασχεθέντα έχουν σταλεί για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση.

Δέκα διαρρήξεις εξιχνιάστηκαν – συνεχίζεται η έρευνα

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές αρχές έχουν εξιχνιάσει δέκα περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών στην ευρύτερη περιοχή της Σαλαμίνας. Ωστόσο, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, υπάρχουν ενδείξεις ότι η ομάδα ενδέχεται να ευθύνεται και για άλλες παρόμοιες υποθέσεις που σημειώθηκαν το τελευταίο δίμηνο στο νησί και σε γειτονικές περιοχές της Αττικής.

Η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν οι δράστες είχαν συνεργούς εκτός Σαλαμίνας ή αν τροφοδοτούσαν συγκεκριμένα δίκτυα με τα κλοπιμαία. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να είχαν επικοινωνία με άλλα νεανικά κυκλώματα που δραστηριοποιούνται στα νότια προάστια.

Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, όπου τους ασκήθηκαν διώξεις για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για φθορές ξένης ιδιοκτησίας. Ο ανήλικος των 16 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζεται με το καθεστώς της επιείκειας που προβλέπει ο νόμος, αλλά παραμένει υπόδικος για σοβαρές πράξεις.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη Σαλαμίνα, καθώς αναδεικνύει την έξαρση μικροεγκληματικότητας μεταξύ νεαρών ηλικιών και τη μετατόπιση τέτοιων φαινομένων ακόμη και σε μικρές νησιωτικές κοινωνίες. Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την επιτυχία της αστυνομίας, ζητώντας όμως παράλληλα ενίσχυση των περιπολιών και αυξημένη παρουσία δυνάμεων ασφαλείας.

Η απήχηση στην τοπική κοινωνία

Οι διαδοχικές διαρρήξεις είχαν προκαλέσει κύμα ανασφάλειας στους επαγγελματίες και κατοίκους της Σαλαμίνας, με αρκετούς να τοποθετούν κάμερες και να ενισχύουν τα μέτρα προστασίας των επιχειρήσεών τους. Η εξάρθρωση της σπείρας, ωστόσο, φέρνει ανακούφιση, καθώς θεωρείται πως βάζει τέλος σε ένα φαινόμενο που είχε λάβει διαστάσεις.

Όπως δήλωσε αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., «πρόκειται για μια υπόθεση που έδειξε πως ακόμη και ομάδες νεαρών, όταν λειτουργούν οργανωμένα, μπορούν να προκαλέσουν σημαντική ζημία και αναστάτωση σε μια μικρή κοινωνία. Το ζητούμενο τώρα είναι να αποτραπεί η αναβίωση τέτοιων κυκλωμάτων».

Με τις έρευνες να συνεχίζονται και τον έναν καταζητούμενο ακόμη ασύλληπτο, η αστυνομία εμφανίζεται αποφασισμένη να ενισχύσει τον έλεγχο στο νησί και να πατάξει κάθε προσπάθεια επαναδραστηριοποίησης της ομάδας.