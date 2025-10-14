Με σύγκρουση μεταξύ των μελών της αντιπολίτευσης και της υπουργού Εργασίας, ξεκίνησε η διήμερη συζήτηση του εργασιακού νομοσχεδίου.

Με αιχμή το 13ωρο, κατά του οποίου απεργεί σήμερα η χώρα, το σύνολο της κομμάτων στέκεται απέναντι στο νομοσχέδιο, ενώ η Νίκη Κεραμέως, απαντώντας στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας σε 4 άρθρα του νομοσχεδίου, προανήγγειλε την κατάθεση αιτήματος από την πλειοψηφία για όλα τα άρθρα.

Ο Δημήτρης Μάντζος, κατήγγειλε πως το νομοσχέδιο επιτείνει την εργασιακή ανασφάλεια και απορρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις, την ώρα που στην Ευρώπη ήδη θεσμοθετείται το 4ήμερο εργασίας. Επίσης, ανακοίνωσε πως το κόμμα του επανακατέθεσε τροπολογία για τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Η κ. Κεραμέως απάντησε προς τον βουλευτή του ΠαΣοΚ, λέγοντας ότι αναφέρθηκε στην τάση για 4ήμερη εργασία στην Ευρώπη. «Δεν ανέφερε ωστόσο, πως αυτό το νομοσχέδιο θεσπίζει 4ημερη για όλο το χρόνο! Αναρωτιέμαι τι θα ψηφίσει η αντιπολίτευση σε αυτό το άρθρο», σχολίασε.

Την απόσυρση του νομοσχεδίου ζήτησε ο Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως, σε διαφορετική περίπτωση, το κόμμα του καταθέτει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί των επίμαχων άρθρων που «δυναμιτίζουν» τον χώρο της εργασίας.

«Νομοθετείτε την εργασιακή σκλαβιά. Αποσύρετέ το, αλλιώς το ΚΚΕ καταθέτει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας», ανέφερε από την πλευρά του ο Νίκος Καραθανασόπουλος. Η Νέα Αριστερά, δια της Έφης Αχτσιόγλου, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «οπισθοδρομικό» και «ακραία επιθετικό στο 80% της ελληνικής κοινωνίας».