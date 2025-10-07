Την απόσυρση του νομοσχεδίου που έφερε στη Βουλή το Υπουργείο Εργασίας ζήτησε η «συμμαχία των τεσσάρων» στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας συνασπίστηκαν σε αυτήν την περίπτωση προκριμένου να μην συζητηθεί καν «το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη που επιβάλλει τη 13ωρη εργασία» και «κανονικοποιεί τον εργασιακό μεσαίωνα στη χώρα μας».

Ο Σωκράτης Φάμελλος είχε απευθυνθεί και στο ΠαΣοΚ μέσα από τη χθεσινή επιστολή του έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ακόμη πιο δυνατό κοινοβουλευτικό μπλοκ. Ωστόσο στο κάλεσμά του για μια κοινή πρωτοβουλία ενάντια στο νομοθέτημα Κεραμέως υπήρξε ανταπόκριση από τα τρία άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Όπως σχολίαζαν κύκλοι της Κουμουνδούρου, «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για κοινή δράση» από τη μία «στεκόμενος πάντα στο πλευρό των εργαζομένων» και από την άλλη «απαντώντας στις ανάγκες της κοινωνίας».

Οι ίδιες πηγές προσέθεταν με νόημα ότι «όλοι θα κριθούμε από τους πολίτες για το πώς θα ανταποκριθούμε στο αίτημα της κοινωνίας να υπάρχει ενωτική λύση απέναντι στο αδιέξοδο της κυβέρνησης Μητσοτάκη».