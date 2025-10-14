Σε εξέλιξη τα συλλαλητήρια που διεξάγονται στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για το 13ωρο. Εργαζόμενοι τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα που συμμετέχουν στην απεργία αλλά και στα συλλαλητήρια έχουν συρρεύσει στο κέντρο της Αθήνας ώστε να μετάσχουν στις δύο απεργιακές συγκεντρώσεις που διοργανώνονται από το ΠΑΜΕ και την ΑΔΕΔΥ.

Απεργιακά συλλαλητήρια

Απεργιακές συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σε δεκάδες πόλεις της χώρας.

Από τις 10:30 πραγματοποιείται η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στα Προπύλαια, ενώ ΕΚΑ και ΑΔΕΔΥ πραγματοποιούν τη συγκέντρωσή τους στο από τις 11 π.μ. στο Σύνταγμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημερινή πανελλαδική απεργία είναι η δεύτερη μέσα σε δύο εβδομάδες που προκηρύσσεται ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία στον ίδιο εργοδότη και εισάγει κι άλλες επιβαρυντικές κατά τους εργαζόμενους ρυθμίσεις.

Στο επίκεντρο της απεργιακής διαμαρτυρίας βρίσκονται οι διατάξεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου που, όπως αναφέρουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, «νομιμοποιούν» την 13ωρη ημερήσια εργασία και «υπονομεύουν το θεμελιώδες δικαίωμα στο 8ωρο».

Στην απεργία μετέχει όλος ο ιδιωτικός και δημόσιος τομέας.

«Παγωμένα» τα τρένα και προαστιακός

Στην απεργία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο (ΠΟΣ). Ετσι σήμερα δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια σε σιδηρόδρομο ή προαστιακό σιδηρόδρομο.

Απεργούν οι ναυτεργάτες

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΠΕΝΕΝ και ΠΕΠΡΝ μετέχουν στην απεργία, γεγονός που επηρεάζει αναχωρήσεις και αφίξεις στα λιμάνια, καθώς χωρίς ρυμουλκά δεν είναι δυνατοί οι ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου.

Ειδικότερα, Σε 24ωρη Παναττική απεργία προχώρησαν από τα ξημερώματα τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ (Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού) και ΠΕΝΕΝ (Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού), αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο -όπως καταγγέλλουν- «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία και διαλύει τις συλλογικές συμβάσεις».

Η απεργιακή κινητοποίηση, που ξεκίνησε στις 00:01 τα ξημερώματα και θα ολοκληρωθεί στις 23:59 το βράδυ, αναμένεται να προκαλέσει ακυρώσεις δρομολογίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Σημειώνεται πως στην 24ωρη παναττική απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ), στο πλαίσιο της κινητοποίησης του Εργατικού Κέντρου Πειραιά.

Από την απεργία θα επηρεαστούν οι αναχωρήσεις και αφίξεις κρουαζιεροπλοίων, πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοιων, καθώς χωρίς τη λειτουργία ρυμουλκών είναι ανέφικτοι οι ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΕΠΡΝ, η απόφαση για συμμετοχή ελήφθη ομόφωνα, ως αντίδραση στη συνεχιζόμενη κωλυσιεργία των εργοδοτικών ενώσεων για την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Το σωματείο κάνει λόγο για παράνομη υπεραπασχόληση πληρωμάτων και καθυστερήσεις στην τροποποίηση του ΠΔ 141, ενώ ζητά την απόσυρση του νέου αντεργατικού νομοσχεδίου, διεκδικώντας 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς.

Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ

Οι γραμμές θα λειτουργήσουν μόνο από 09:00 έως 17:00, και με σκοπό να διευκολυνθεί η μετακίνηση των απεργών προς τα απεργιοακά συλλαλητήρια που οργανώνονται στο κέντρο της πόλης.

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

«Παγώνουν» τρένα και προαστιακός

Δεν θα κυκλοφορήσει κανένα δρομολόγιο, καθώς οι σιδηροδρομικοί συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΠΟΣ.

Δεν απεργούν τα Ταξί

Κανονικά θα κινηθούν, καθώς οι οδηγοί δε συμμετέχουν στην κινητοποίηση.

Δημόσιος τομέας – Οι θέσεις της ΑΔΕΔΥ

Η ΑΔΕΔΥ καταγγέλλει «αντεργατικές ρυθμίσεις» και καλεί σε μαζική συμμετοχή όλων των δημοσίων υπαλλήλων.

Τα βασικά αιτήματά της περιλαμβάνουν: