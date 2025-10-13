Στην προληπτική εκκένωση ενός εβραϊκού συλλόγου στο Μάντσεστερ προχώρησε η αστυνομία μετά από αναφορές ότι βρέθηκε ύποπτη ουσία μέσα σε έναν φάκελο.

Ο εν λόγω σύλλογος με το όνομα Nicky στην οδό οδό Middleton Road στο Crumpsall βρίσκεται απέναντι από τη συναγωγή στο Crumpsall που αποτέλεσε στόχο τρομοκρατικής επίθεσης στις 2 Οκτωβρίου, κατά την οποία δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους.

Στο σημείο βρίσκονται τουλάχιστον πέντε περιπολικά, δύο μη συμβατικά οχήματα της αστυνομίας και δύο ασθενοφόρα.

Το κτήριο, που λειτουργεί από φιλανθρωπικό οργανισμό, βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τη συναγωγή.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι το κέντρο ημέρας εκκενώθηκε «για προληπτικούς λόγους», έπειτα από τον εντοπισμό της ύποπτης ουσίας μέσα σε φάκελο.

Η πλήρης ανακοίνωση της Αστυνομίας του Μάντσεστερ (GMP) ανέφερε: «Έχουμε εκκενώσει την οδό Middleton Road για προληπτικούς λόγους, μετά τον εντοπισμό ύποπτης ουσίας μέσα σε φάκελο. Όλα τα άτομα στο κτήριο είναι ασφαλή και συνεργαζόμαστε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων. Θα δείτε αυξημένη παρουσία υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην περιοχή και γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία, δεδομένων των πρόσφατων γεγονότων στη γειτονική συναγωγή του Heaton Park νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Ωστόσο, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ευρύτερος κίνδυνος. Οι έρευνες συνεχίζονται.»