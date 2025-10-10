Συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (10/10).

Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από τη στάση του μετρό «Πανόρμου» και κατευθύνθηκαν με πορεία στην πρεσβεία του Ισραήλ με το σύνθημα «Στης Γάζας τα συντρίμμια που σφίγγει ο κλοιός σηκώνει το κεφάλι ο ήρωας λαός».

Στη κινητοποίηση που είναι σε εξέλιξη καλούν σε «ένταση της πάλης για ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του ’67, με εδαφική συνέχεια και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, χωρίς κατοχικές στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις, χωρίς εποικισμούς και εποίκους».

«Καμιά στήριξη στο κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ και τους συμμάχους του ΗΠΑ και ΕΕ, που με εύθραυστες συμφωνίες για τη Γάζα επιχειρούν να ξεπλύνουν τα εγκλήματά τους σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού» τονίζουν.

Στο τέλος, οι διαδηλωτές κάλεσαν σε μαζική συμμετοχή στην απεργία της Τρίτης 14 Οκτώβρη, στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια.

Μιλώντας έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ ο Σταύρος Χρηστίδης, αναπληρωτής γραμματέας του Κλαδικού Συνδικάτου Ενέργειας σημείωσε ότι «την ώρα που ο λαός στενάζει από την ενεργειακή φτώχεια και την ακρίβεια, οι πετρελαϊκοί όμιλοι της χώρας γεμίζουν με καύσιμα τις στρατιωτικές μηχανές του ΝΑΤΟ σε Ουκρανία και Παλαιστίνη, στρώνουν κόκκινα χαλιά για μπίζνες στον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ ο οποίος είναι και επικεφαλής της ενεργειακής κυριαρχίας του Λευκού Οίκου, ενώ κοινοπραξία ελληνικού και αμερικάνικου κολοσσού διεκδικούν μερίδιο στις εξορύξεις νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Όλα αυτά στο όνομα της πολεμικής οικονομίας, ενώ ο λαός, οι εργαζόμενοι στενάζουν και έρχονται αντιμέτωποι με νομοσχέδια όπως το τερατούργημα της κυβέρνησης για το 13ωρο».

«Καταδικάζουμε απερίφραστα το νέο σχέδιο των ΗΠΑ και του Ισραήλ, που επιχειρεί να μετατρέψει τη Γάζα σε αμερικανο-ισραηλινό προτεκτοράτο. Πρόκειται για μια συμφωνία με το πιστόλι στον κρόταφο των Παλαιστινίων! Μια συμφωνία που διαιωνίζει την κατοχή, τον εποικισμό, τον πλήρη έλεγχο των ζωών των Παλαιστινίων! Μια συμφωνία που αγνοεί το δικαίωμα σε ανεξάρτητο κράτος, που αφήνει τη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Γάζα υπό κατοχή, και που επιβάλλει τετελεσμένα χωρίς καμία δικαιοσύνη» σημείωσε μεταξύ άλλων ο Γρηγόρης Αναγνώστου, οργανωτικός γραμματέας της ΕΕΔΥΕ.

Κατήγγειλε τις ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης για την πολύπλευρη στήριξη στο κράτος του Ισραήλ και των κομμάτων εκείνων «που από τη μια μοιράζουν λόγια συμπάθειας στον Παλαιστινιακό λαό και την ίδια ώρα πίνουν νερό στο όνομα του Ισραήλ».



Παράλληλα, καταγγέλλουν την πρόσφατη επίθεση των Ενόπλων Δυνάμεων του κράτους του Ισραήλ ενάντια στον στολίσκο Global Sumud Flotilla.