Είτε «ό,τι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο» (από το 5-1 της πρεμιέρας στον αποκλεισμό) είτε όντως «η ελπίδα πεθαίνει τελευταία». Σε αυτή τη λεπτή ζώνη στέκεται και ισορροπεί η Εθνική ποδοσφαίρου μετά το 3-1 στο Χάμπντεν Παρκ της Γλασκώβης και την απόσταση των τεσσάρων βαθμών από Δανία και Σκωτία στον 3ο όμιλο των προκριματικών του Παγκόσμιο Κυπέλλου (11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου 2026).

Η δεινή θέση και τα δεδομένα

Το γεγονός ότι η απόδοση των Ελλήνων διεθνών ήταν, αναμφίβολα, ικανοποιητική στα πρώτα 60-65 λεπτά δεν αναιρεί τη σκληρή πραγματικότητα. Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται πλέον σε πολύ δεινή βαθμολογική θέση και προκειμένου να διατηρήσει ζωντανές τις πιθανότητες παρουσίας του στα τελικά του Μουντιάλ έχει έναν και μόνο δρόμο να διαβεί. Αυτόν της αυριανής επικράτησης στην Κοπεγχάγη που θα ανακατέψει εκ νέου την τράπουλα. Κι αυτό διότι ακολουθούν τα δύο θεωρητικά πιο «βατά» ματς του Νοεμβρίου, απέναντι στους Σκωτσέζους εντός και στους Λευκορώσους επί ουγγρικού εδάφους.

Ας δούμε γι’ αρχή πώς έχει διαμορφωθεί τώρα η κατάσταση:

1. Δανία 7 (+9)

2. Σκωτία 7 (+4)

3. Ελλάδα 3 (-1)

Λευκορωσία 0 (-12)

Όπως και ποιο είναι το πρόγραμμα των τελευταίων τριών αγωνιστικών:

12/10 19:00 Σκωτία – Λευκορωσία

12/10 21:45 Δανία – Ελλάδα

15/11 21:45 Ελλάδα – Σκωτία

15/11 21:45 Δανία – Λευκορωσία

18/11 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα

18/11 21:45 Σκωτία – Δανία

Τα σενάρια πρώτης και δεύτερης θέσης

Υπό αυτές τις συνθήκες, ένα μεγάλο διπλό στο Πάρκεν σίγουρα θα επιτρέψει στην Εθνική να μπει ξανά στο κόλπο. Εφεξής παίζει με ανοιχτά χαρτιά.

Αρκεί, φυσικά, στη συνέχεια της διαδικασίας να κάνει το 2/2 φτάνοντας συνολικά στους 12 βαθμούς. Σε αυτήν την περίπτωση και συνυπολογίζοντας ότι Δανοί και Σκωτσέζοι, έχοντας ματς μεταξύ τους, δεν θα μπορούν να φτάσουν μαζί σε αυτό το όριο, θα έχει εξασφαλιστεί τουλάχιστον η δεύτερη θέση που οδηγεί στη ευκαιρία των playoffs. Παρέα με όλους τους δεύτερους των ομίλων και τις τέσσερις ομάδες του Nations League.

Με το ίδιο σενάριο, των τριών νικών σε ισάριθμα παιχνίδια, η Ελλάδα θα τερματίσει στην πρώτη θέση και θα ταξιδέψει απευθείας στα τελικά (ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδάς), εφόσον Σκωτία και Δανία αναδειχθούν ισόπαλες στις 18 Νοεμβρίου κι αφού πρώτα αμφότερες έχουν νικήσει τη Λευκορωσία για δεύτερη φορά.

Εννοείται ότι ακόμη και ισοπαλία στο Πάρκεν, αύριο βράδυ (12/10, 21:45) αφήνει την Εθνική εκτός για τρίτη διαδοχική φορά (2018, 2022) με δεδομένο ότι θα είναι απίθανο να προσπεράσει τουλάχιστον μία εκ των δύο.