Στροφή προς τη δωρεά οργάνων κάνει η ελληνική κοινωνία, καθώς, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, μέσα σε μία εβδομάδα ο αριθμός των νέων δωρητών ξεπέρασε τις 7.000!

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης βρέθηκε χθες (10/10) σε εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων που αποτελεί μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και φέτος διοργανώνεται στην Καλαμάτα (10 και 11 Οκτωβρίου) από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), υπό την Αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.

Όπως ανέφερε ο υπουργός:

Τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) δείχνουν ότι η Ελλάδα το 2025, ήδη από τον Οκτώβριο, ξεπερνά όλα τα προηγούμενα ρεκόρ. Το 2024 είχαμε ρεκόρ όλων των προηγούμενων ετών και το 2025, έχουμε ήδη φτάσει στο περσινό ρεκόρ

Μέχρι τον Οκτώβριο του 2025: Από 196 εγκεφαλικούς θανάτους είχαμε 110 αξιοποιηθέντες ως δότες. Ο δείκτης δωρεάς οργάνων (δότες / εκατομμύριο πληθυσμού) είναι 10.5

Πιο συγκεκριμένα είχαμε 237 μεταμοσχεύσεις από αποβιώσαντες δότες όπου αναλύονται σε: 148 νεφρού, 54 ήπατος, 16 καρδιάς, 10 πνευμόνων, 6 διπλές νεφρού – παγκρέατος, 2 διπλές νεφρού – ήπατος, 1 διπλή καρδιάς – πνευμόνων.

Επιπρόσθετα, είχαμε από ζώντες δότες 56 νεφρού.

«Πριν λίγες μέρες , μέσω της συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας με τον ΕΟΜ και την ΗΔΙΚΑ, αποστείλαμε email από το gov.gr σε όλους τους πολίτες που έχουν ενεργή άυλη συνταγογράφηση, δίνοντάς τους τη δυνατότητα με ένα απλό βήμα να δηλώσουν την επιθυμία τους να γίνουν δωρητές οργάνων» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Περίπου 5.000 Έλληνες την ημέρα, κάνουν κλικ στον σύνδεσμο και ενημερώνονται για την δωρεά οργάνων.

Ήδη υπάρχουν 7.000 νέοι δωρητές αυτή σε μία εβδομάδα, όταν ο ΕΟΜ είχε περίπου 2.000 νέους δωρητές το έτος.

«Η δωρεά οργάνων δεν είναι απλώς μια ιατρική πράξη, είναι μια πράξη πολιτισμού, ευθύνης και ανθρωπιάς. Και θέλω να το πω προσωπικά: Είμαι και εγώ δωρητής οργάνων» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.