Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η Κυριακή 12 Οκτωβρίου θα κυλήσει με ήπιες φθινοπωρινές συνθήκες, ωστόσο τοπικές βροχές αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν σταδιακά και θα εκδηλωθούν βροχές, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες, χωρίς όμως έντονα φαινόμενα.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με παροδικές ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, ειδικά στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο – εξασθένηση από το βράδυ

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και θα εξασθενήσουν το απόγευμα. Στα ανατολικά θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, που στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, πριν εξασθενήσουν βαθμιαία προς το βράδυ.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Στα βόρεια η μέγιστη θα κυμανθεί από 20 έως 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα από 22 έως 24, ενώ στη νησιωτική Ελλάδα και τη νότια Κρήτη θα αγγίξει τοπικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Ήπιος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όταν υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Ήλιος με λίγες νεφώσεις

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, με εξασθένηση μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη: Ηλιοφάνεια με λίγες απογευματινές μπόρες στα ορεινά

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, που θα εξασθενήσουν προς το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 9 έως 22 βαθμούς Κελσίου, με 2-4 βαθμούς χαμηλότερες τιμές στη δυτική Μακεδονία.

Ιόνιο, Ήπειρος και Δυτική Ελλάδα: Τοπικές βροχές στα νότια

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο ο καιρός θα ξεκινήσει γενικά αίθριος, όμως οι νεφώσεις στα νότια θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και θα εξασθενήσουν σταδιακά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου δεν θα ξεπεράσει τους 19.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια: Νεφώσεις και παροδικές βροχές

Στις περιοχές αυτές αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα για ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θα εξασθενήσουν σύντομα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη: Βόρειοι άνεμοι και πρόσκαιρες βροχές

Στις Κυκλάδες ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ενώ στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με παροδικές ασθενείς βροχές, κυρίως το πρωί. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 με 7 μποφόρ, αλλά θα εξασθενήσουν σταδιακά από το βράδυ. Θερμοκρασίες από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου στη νότια Κρήτη.

Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα: Ήπιος καιρός με βοριάδες

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση μετά το απόγευμα. Θερμοκρασίες από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Η Κυριακή αναμένεται, συνολικά, ήπια φθινοπωρινή ημέρα, με λίγες κατά τόπους βροχές και μελτέμι που σταδιακά θα εξασθενεί, αφήνοντας υποσχέσεις για πιο σταθερό καιρό από τη Δευτέρα.