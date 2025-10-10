Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να καλέσει ηγέτες από όλο τον κόσμο σε μια ειδική σύνοδο κορυφής για τη Γάζα κατά την επίσκεψή του στην Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα, ανέφερε την Παρασκευή το Axios, επικαλούμενο τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Μεταξύ αυτών που αναμένεται να συμμετάσχουν είναι εκπρόσωποι από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Ινδονησία.

Το πότε θα πραγματοποιηθεί αυτή δεν είναι ακόμα σαφές. Σύμφωνα με τις πηγές του Axios, πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί στο Σαρμ ελ-Σέιχ το πρωί της Τρίτης, αλλά θα μπορούσε να μετατεθεί για τη Δευτέρα.

Ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ το πρωί της Δευτέρας τοπική ώρα, να εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ και να συναντήσει οικογένειες ομήρων. Το απόγευμα, θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να συναντήσει τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι και να συμμετάσχει σε τελετή υπογραφής μαζί με τους άλλους εγγυητές της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα: την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία.