Στο πλευρό του θαυμαστή του και πολιτικού του συνοδοιπόρου, του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, στέκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οριστικοποιήθηκε πλαίσιο ανταλλαγής νομισμάτων ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Αργεντινή και ότι αγόρασε πέσο για να στηρίξει την παραπαίουσα -παρά την θεραπεία σοκ που υποσχόταν ο Μιλέι- οικονομία της χώρας.

Την κίνηση, η οποία εντάσσεται και στο πλαίσιο του ανταγωνισμού ΗΠΑ- Κίνας, ανακοίνωσε με ανάρτηση του στο X ο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ σημειώνοντας πως: «Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είναι έτοιμο, αμέσως, να λάβει όποια εξαιρετικά μέτρα απαιτούνται για να παράσχει σταθερότητα στις αγορές».

Με την ανακοίνωση της κίνησης στήριξης, το ομόλογο της Αργεντινής με λήξη το 2035 αυξήθηκε κατά 4,5 σεντς στα 60,5 σεντς ανά δολάριο, ενώ το πέσο έκλεισε στα 1.418 ανά δολάριο, αυξημένο κατά 0,8% την ημέρα μετά την πτώση 3% νωρίτερα.

Προηγήθηκαν συναντήσεις Μπέσεντ- Καπούτο- ΔΝΤ

Η ανάρτηση Μπέσεντ ήρθε μετά το πέρας συνεχών συναντήσεων επί τετραημέρου με τον ομόλογο του της Αργεντινής Λουίς Καπούτο στις οποίες συμμετείχαν αξιωματούχοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), το οποίο έχει πρόγραμμα δανεισμού 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Αργεντινή.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, σε ανάρτηση στο X, χαιρέτισε την κίνηση των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι το ΔΝΤ «ευθυγραμμίζεται πλήρως με την υποστήριξη του ισχυρού οικονομικού προγράμματος της χώρας, βασισμένου στη δημοσιονομική πειθαρχία και σε ένα ισχυρό καθεστώς ξένου συναλλάγματος για τη διευκόλυνση της συσσώρευσης αποθεματικών».

Οι ΗΠΑ δεν δίνουν λεπτομέρειες και υποστηρίζουν ότι αυτό δεν είναι «διάσωση»

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ αρνήθηκε να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες, όπως το ποσό των πέσο που αγοράστηκαν και ο τρόπος με τον οποίο θα δομηθεί η «γραμμή» ανταλλαγής νομισμάτων των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μπέσεντ είχε προηγουμένως δεσμευτεί για υποστήριξη της Αργεντινής από το Ταμείο του Υπουργείο Οικονομικών για τη Σταθεροποίηση Συναλλάγματος ύψους 221 δισεκατομμυρίων δολαρίων και για πλειοψηφική συμμετοχή του σε αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία του ΔΝΤ.

Ο υπουργός της κυβέρνησης Τραμπ επέμεινε με δηλώσεις του αργότερα ότι η ενέργεια αυτή δεν είναι διάσωση, υποστηρίζοντας ότι δεν μεταφέρθηκαν χρήματα στο Μπουένος Άιρες και ότι το Ταμείο Σταθεροποίησης του ΥΠΟΙΚ «δεν έχει χάσει ποτέ χρήματα και δεν πρόκειται να χάσει χρήματα με αυτό».

Στήριξη στην Αργεντινή εναντίον της Κίνας και με το βλέμμα στις σπάνιες γαίες;

Πρόσθεσε ότι η βοήθεια παρείχε στρατηγικά οφέλη για τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων του Χαβιέρ Μιλέι, για «εξώθηση της Κίνας έξω από την Αργεντινή» και την θετική του στάση να επιτρέψει σε αμερικανικές εταιρείες να εκμεταλλευτούν τους πόρους σπάνιων γαιών και ουρανίου της χώρας.

Σύμφωνα με τους αναλυτές η κίνηση αυτή, στοχεύει μεταξύ άλλων να προσφέρει στήριξη στο κόμμα του Μιλέι στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές της Αργεντινής στις 26 Οκτωβρίου. Το κόμμα του θέλει να ενισχύσει την παρουσία του στην Βουλή για να επιβάλλει καλύτερα την ατζέντα του περί μείωσης των κυβερνητικών δαπανών και για ενίσχυση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα.

Στην Βουλή υπάρχει κινητικότητα για τον περιορισμό των εξουσιών του προέδρου να κυβερνά μέσω διαταγμάτων, κάτι που ανεβάζει το στοίχημα μιας νίκης στις εκλογές για το κόμμα του Μιλέι.

Ο Μπέσεντ, έσπευσε να παρέχει στήριξη στον Μιλέι υποστηρίζοντας ότι η επιτυχία των μεταρρυθμίσεων του Μιλέι είναι «συστημικής σημασίας» για τις ΗΠΑ, καθώς συμβάλλουν στην δημιουργία ενός ευημερούντος Δυτικού Ημισφαιρίου.

«Ευχαριστώ» από Μιλέι

Ο Μιλέι, ο οποίος εκτός απροόπτου θα συναντηθεί με τον Τραμπ την επόμενη εβδομάδα κατά τη διάρκεια των ετήσιων συνεδριάσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον, ευχαρίστησε τον Μπέσεντ και τον Τραμπ με ένα μήνυμα του στο X.

«Μαζί, ως οι πιο στενοί σύμμαχοι, θα δημιουργήσουμε ένα ημισφαίριο οικονομικής ελευθερίας και ευημερίας. Θα εργαζόμαστε σκληρά κάθε μέρα για να παρέχουμε ευκαιρίες στον λαό μας», έγραψε ο Μιλέι.

Αντιδρούν οι Δημοκρατικοί

Οι Δημοκρατικοί νομοθέτες στη Γερουσία των ΗΠΑ άσκησαν σκληρή κριτική στην κίνηση υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ παράσχει χρηματοδότηση για τη διάσωση μιας ξένης κυβέρνησης και των επενδυτών, την ώρα που οι κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ είναι σε καθεστώς shutdown.

Δημοκρατικοί της Γερουσίας των ΗΠΑ παρουσίασαν νομοθεσία που θα απαγόρευε τη χρήση του Ταμείου Σταθεροποίησης Συναλλάγματος για τη διάσωση της Αργεντινής και των επενδυτών. Το μέτρο είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολικό, καθώς οι Δημοκρατικοί παραμένουν η μειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.