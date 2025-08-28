Κάποτε, το μακρινό πλέον 2023, ο υποψήφιος τότε πρόεδρος της Αργεντινής «αναρχοκαπιταλιστής» οικονομολόγος Χαβιέρ Μιλέι, στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις κατέβαινε κραδαίνοντας ένα αλυσοπρίονο κατά της γραφειοκρατίας και μια ακραία ρητορική κατά της διαφθοράς και του σοσιαλισμού. Τώρα ενόψει των βουλευτικών εκλογών στην χώρα, κατεβαίνει στις προεκλογικές συγκεντρώσεις με μια σειρά από σκάνδαλα στην πλάτη του, με το τελευταίο να μυρίζει έντονα και οικογενειοκρατία μαζί με διαφθορά, και τρώει πέτρες, γλάστρες και μπουκάλια με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να φυγαδευτεί.

Προεκλογικές… επιθέσεις με «ανοιχτό» σκάνδαλο

Οι εικόνες από την χθεσινή συγκέντρωση στο Λόμας ντε Ζαμόρα, κοντά στο Μπουένος Άιρες, με τον Μιλέι και την αδερφή του Καρίνα δίπλα -μια εκ των πρωταγωνιστών του τελευταίου σκανδάλου- πάνω σε ένα αυτοκίνητο να περνάει ανάμεσα από πλήθη και να δέχεται αντικείμενα, πριν τελικά φυγαδευτεί από την προσωπική του φρουρά και ξεσπάσουν συγκρούσεις μεταξύ των υποστηρικτών του και των επικριτών του, έκαναν τον γύρο του κόσμου.

“Lomas de Zamora”:

Αντίθετα όμως, το τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς που αποκαλύφθηκε προ ημερών και στο οποίο εμπλέκονται, πέρα από την αδερφή του προέδρου, κι άλλα άτομα του στενού κύκλου των συνεργατών του, δεν έτυχε ουσιαστικά αντίστοιχης κάλυψης από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ενδεικτικό της οργής που έχει προκαλέσει το σκάνδαλο στους πολίτες -αλλά και η γενικότερη ακραία πολιτική περικοπών στην κοινωνική πολιτική που έχει επιβάλλει ο ακροδεξιός και θαυμαστής του Τραμπ και του Ίλον Μασκ, πρόεδρος της Αργεντινής- είναι πως οι επιθέσεις που δέχτηκε, με την εκτόξευση εναντίον του αντικειμένων, ήρθαν λίγο μετά από την αναφορά του σε αυτό και από την προσπάθεια του να υπερασπιστεί την αδερφή του ρίχνοντας την ευθύνη σε έναν πρώην στενό συνεργάτη του, τον Ντιέγκο Σπανιουόλο, που ήταν και αυτός που προχώρησε στην αποκάλυψη της διαφθοράς και της οικογενειοκρατίας.

Η Καρίνα κατηγορείται ότι έπαιρνε μίζα 3% για συμβάσεις αξίας έως και 800.000 δολάρια

Το σκάνδαλο απασχολεί ιδιαίτερα πλέον όλα τα μεγάλα μέσα της χώρας, και ξεκίνησε όταν ηχογραφήσεις στις οποίες ακούγεται ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας για την Αναπηρία (ANDIS) να αποκαλύπτει ένα σύστημα διαφθοράς με επικεφαλής την Καρίνα Μιλέι, την αδερφή του προέδρου, και το δεξί του χέρι, τον Εντουάρντο Λούλε Μένεμ. Ο Σπανιουόλο, κατά το παρελθόν φίλος του Μιλέι και δικηγόρος του σε αρκετές υποθέσεις, εφανίζεται να συζητά για μια υποτιθέμενη καταβολή δωροδοκιών σε σχέση με την αγορά φαρμάκων για ανάπηρους. Με βάση τα όσα ακούγονται η αδελφή του αυτοαποκαλούμενου αναρχοκαπιταλιστή προέδρου φέρεται να έβαζε στην τσέπη της το 3% από κάθε σύμβαση για τα σχετικά φάρμακα.

Στις ηχογραφήσεις, ο Σπανιουόλο ισχυρίζεται ότι η όλη… κομπίνα εις βάρος των αναπήρων Αργεντινών γινόταν μέσω της φαρμακευτικής εταιρείας Suizo Argentina, η οποία όπως υποστηρίζει απαιτούσε 8% μίζες από άλλες εταιρείες που επιδίωκαν να συνάψουν συμβάσεις με την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο απέφερε μεταξύ 500.000 και 800.000 δολάρια το μήνα σε μαύρο χρήμα, με το 3% του ποσού αυτού να πηγαίνει στην αδελφή του προέδρου Καρίνα, η οποία διατελεί γενική γραμματέας του προέδρου, θέση που ανέλαβε αφού ο… αδερφός της κατάργησε ένα διάταγμα που απαγόρευε στους συγγενείς των προέδρων να έχουν δημόσια αξιώματα.

Έρευνες για το σκάνδαλο

Με αφορμή τις ηχογραφήσεις ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την διεξαγωγή έρευνας και πραγματοποιήθηκαν επιδρομές της αστυνομίας σε δεκάδες διευθύνσεις. Στο σπίτι ενός εκ των ιδιοκτητών της Suizo Argentina κατασχέθηκαν 266.000 δολάρια σε μετρητά. Επιπλέον οι βουλευτές της αντιπολίτευσης υπέβαλαν πρόταση για σύσταση ερευνητικής επιτροπής με στόχο τη διερεύνηση των καταγγελιών διαφθοράς. «Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί πειστικές εξηγήσεις για το τι συνέβη», δήλωσε ο Εστεμπάν Παουλόν, ο σοσιαλιστής βουλευτής που υπέβαλε την πρόταση. «Και αυτό είναι σοβαρό, διότι υπονομεύει την αξιοπιστία της κυβέρνησης».

Ο Σπανιουόλο αρχικά αρνήθηκε ότι ήταν αυτός στις ηχογραφήσεις, αλλά αργότερα το παραδέχτηκε και απομακρύνθηκε από την κυβέρνηση. Ο ίδιος σε μια εξ αυτών ανέφερε ότι είχε προειδοποιήσει τον ίδιο τον Μιλέι για περίεργες συναλλαγές, λέγοντας του: «Χαβιέρ, ξέρεις ότι κλέβουν, ξέρεις ότι κλέβει κι η αδερφή σου».

Πιθανόν να έχει αντίκτυπο στις ενδιάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου

Παρά τις αποκαλύψεις αυτές, ο ίδιος ο Μιλέι, η αδερφή του, αλλά και η εταιρεία, ουσιαστικά αρνούνται οτι υπάρχει κάτι επιλήψιμο και μάλιστα προσπαθούν να το παρουσιάσουν ως σκευωρία, στρεφόμενοι φυσικά εναντίον του Σπανιουόλο. Οι πρόσφατες επιθέσεις στην προεκλογική συγκέντρωση βέβαια, καταδεικνύουν ότι πιθανότατα το σκάνδαλο θα έχει αντίκτυπο στις εκλογές της 26ης Οκτωβρίου αν και με βάση τις δημοσκοπήσεις το κόμμα του Μιλέι, το «Η Ελευθερία Προχωράει» (LLA) έχει περίπου 4% διαφορά από το κόμμα των Κίρχνερ. Στις εκλογές ζητείται από τους πολίτες να αποφασίσουν για το ήμισυ των εδρών στη Βουλή και το ένα τρίτο της Γερουσίας.