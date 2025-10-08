Διέξοδο στη μουσική βρήκε ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, καθώς η υπόσχεσή του να οδηγήσει τη χώρα του σε μια νέα εποχή ευημερίας ναυάγησε, μέσα σε ένα κύμα αναταραχών, σκανδάλων και λαϊκής δυσαρέσκειας.

Το βράδυ της Δευτέρας ο Νοτιοαμερικανός λαϊκιστής -πρώην τραγουδιστής σε συγκρότημα που μιμούνταν τους Rolling Stones- ανέβηκε σε σκηνή του Μπουένος Άιρες και έδωσε μία συναυλία, με τους θαυμαστές του να τον επευφημούν στο Movistar Arena, μια αίθουσα 15.000 θέσεων που έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν ονόματα όπως οι Liam Gallagher, Judas Priest και Megadeth. Και όλα αυτά στο πλαίσιο της παρουσίασης του βιβλίου του.

Ο Μιλέι απόλαυσε τις επευφημίες, σήκωσε τα χέρια ψηλά, ήπιε λίγο νερό και προχώρησε στο σετ του, που περιλάμβανε εννέα τραγούδια-ύμνους των 80s. «Είμαι άνθρωπος», είπε στο κατάμεστο στάδιο. «Ίσως να μην μου φαίνεται, αλλά είμαι».

🇦🇷 VIDEO: Argentina’s Milei plays rock star as Argentina’s economy crashes Argentine President Javier Milei headlines a concert in Buenos Aires to mark the release of a book he hopes will revive his sagging fortunes pic.twitter.com/9k7vb8iJ5v — AFP News Agency (@AFP) October 8, 2025

Η ταραχώδης πολιτική πορεία του Χαβιέρ Μιλέι

Ο Μιλέι ανέβηκε στην εξουσία πριν από σχεδόν δύο χρόνια, υποσχόμενος να σώσει την παραπαίουσα οικονομία της Αργεντινής, εξαλείφοντας τον πληθωρισμό και εφαρμόζοντας δραστικές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες.

«Όπως η πτώση του Τείχους του Βερολίνου σηματοδότησε το τέλος μιας τραγικής εποχής, έτσι κι αυτές οι εκλογές αποτελούν σημείο καμπής στην ιστορία μας», είχε δηλώσει όταν ανέλαβε την προεδρία τον Δεκέμβριο του 2023.

Για ένα διάστημα η αυστηρή πολιτική λιτότητας του Μιλέι φαινόταν να αποδίδει, τουλάχιστον για ορισμένους.

Η επιτυχία του να περιορίσει τον τριψήφιο πληθωρισμό προκάλεσε διεθνείς επαίνους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγύρισε την προσπάθειά του να «ξανακάνει την Αργεντινή σπουδαία». Η ηγέτιδα των Συντηρητικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Κέμι Μπάντενοκ, δήλωσε πως ήθελε να γίνει «η βρετανική εκδοχή του Μιλέι». Ο ιστορικός Νάιαλ Φέργκιουσον ταξίδεψε στο Μπουένος Άιρες για να τον επαινέσει για το «οικονομικό θαύμα» που είχε επιτύχει.

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες, η επανάσταση Μιλέι φαίνεται να ξεφουσκώνει. Οι αγορές πανικοβλήθηκαν, το πέσο κατέρρευσε και η κυβέρνηση αναγκάστηκε να ξοδέψει τα λιγοστά συναλλαγματικά της αποθέματα για να συγκρατήσει τη διολίσθηση.

President Javier Milei of Argentina had a rock show to celebrate his new book, called “La Construción del Milagro” (The Construction of the Miracle). pic.twitter.com/cyJ46fFdOZ — Crazy Ass Moments in LatAm Politics (@AssLatam) October 7, 2025

Οι αντιδράσεις

Τον Αύγουστο, διαδηλωτές πέταξαν πέτρες εναντίον του, εξοργισμένοι από σκάνδαλο διαφθοράς που εμπλέκει την αδελφή του και διευθύντρια του γραφείου του, Καρίνα Μιλέι.

Τον Σεπτέμβριο, το κόμμα του, La Libertad Avanza, υπέστη ταπεινωτική ήττα στις επαρχιακές εκλογές της Μπουένος Άιρες, όπου κατοικεί σχεδόν το 40% των Αργεντινών, προκαλώντας φόβους για νέα συντριβή στις ενδιάμεσες εκλογές του μήνα.

Την Κυριακή, ο στενός του σύμμαχος Χοσέ Λουίς Εσπέρτ αποσύρθηκε από την εκλογική μάχη, αφού παραδέχθηκε ότι είχε λάβει 200.000 δολάρια από ύποπτο διακινητή ναρκωτικών.

Η κρίση έφτασε σε τέτοιο σημείο ώστε τον περασμένο μήνα ο Τραμπ ανακοίνωσε έκτακτο πακέτο στήριξης 20 δισ. δολαρίων, δηλώνοντας: «Τον στηρίζουμε 100%, κάνει φανταστική δουλειά».

Ακόμα και οι πιστοί του Μιλέι που γέμισαν τη συναυλία παραδέχθηκαν πως η χώρα βρίσκεται σε χάος.

«Η κατάσταση είναι τραγική. Δεν μπορούμε να πούμε πως όλα πάνε καλά, είναι χάος», είπε ο Όσκαρ Λουίς Οσόριο, 54χρονος καταστηματάρχης ντυμένος… λιοντάρι. «Αλλά πρέπει να περιμένουμε. Δεν έχει καν φτάσει στα μισά της θητείας του» είπε.

Ο Εμανουέλ Λακουάντρα, 27χρονος φοιτητής και εργαζόμενος, αγνόησε το σκάνδαλο Εσπέρτ. «Υποστηρίζω την κυβέρνηση σχεδόν άνευ όρων. Πολλοί στην αντιπολίτευση θέλουν να τη ρίξουν, αλλά εγώ θα τη στηρίζω πάντα», είπε, χαρακτηρίζοντας την προεδρία Μιλέι «ιστορική και μοναδική στιγμή, όχι μόνο για την Αργεντινή αλλά και για τον κόσμο».

Η ζοφερή εικόνα

Οι αναλυτές, ωστόσο, δίνουν μια πολύ πιο ζοφερή εικόνα.

«Θα τον περιέγραφα ως πρόεδρο σε οικονομική, πολιτική και κοινωνική χρεοκοπία», είπε η Παόλα Ζουμπάν, πολιτική επιστήμονας και συνεπικεφαλής της εταιρείας δημοσκοπήσεων Zuban Córdoba.

Η Ζουμπάν υπενθύμισε ότι ο Μιλέι είχε υποσχεθεί όχι μόνο οικονομική αλλά και ηθική επανάσταση, υποσχόμενος να πολεμήσει την κάστα των διεφθαρμένων ελίτ. Όμως τα πρόσφατα σκάνδαλα διέλυσαν αυτόν τον ηθικό δεσμό. «Οι προσδοκίες κατέρρευσαν, η εμπιστοσύνη διαβρώθηκε, και αυτό προκάλεσε τη μεγάλη κρίση που ζούμε σήμερα – μια κρίση από την οποία δύσκολα θα ανακάμψει», είπε.

Ο Φακούντο Νεχάμκις, επικεφαλής του ινστιτούτου Opina Argentina, μίλησε για «αυξανόμενη δυσαρμονία ανάμεσα στην εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση και την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες».

«Η κυβέρνηση μίλησε για θαύμα που κανένας Αργεντινός δεν βλέπει στην καθημερινότητά του», είπε. Ο ίδιος εκτίμησε ότι η συναυλία της Δευτέρας ήταν προσπάθεια του Μιλέι να αναζωογονήσει το φθίνων πολιτικό του ρεύμα. Όμως ακόμη και φανατικοί υποστηρικτές παραδέχθηκαν πως η χρονική συγκυρία ήταν τουλάχιστον ατυχής. «Ήταν τουλάχιστον κακοχρονισμένη», σχολίασε ένας γνωστός ακτιβιστής υπέρ του Μιλέι, που ζήτησε να μην αποκαλυφθεί το όνομά του.