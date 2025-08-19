Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα στον ουκρανό ομόλογο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν να διασφαλιστεί η ασφάλεια της Ουκρανίας σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Ο Τραμπ έδωσε τη δέσμευση κατά τη διάρκεια έκτακτης συνόδου κορυφής στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, όπου φιλοξένησε τον Ζελένσκι και μια ομάδα Ευρωπαίων συμμάχων, μετά τη συνάντησή του την Παρασκευή στην Αλάσκα με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Όσον αφορά την ασφάλεια, θα υπάρξει πολλή βοήθεια», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι θα συμμετάσχουν και οι ευρωπαϊκές χώρες. «Αυτοί είναι η πρώτη γραμμή άμυνας επειδή βρίσκονται εκεί, αλλά θα τους βοηθήσουμε».

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την υπόσχεση «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός», προσθέτοντας ότι οι εγγυήσεις θα «τυποποιηθούν εγγράφως μέσα στην επόμενη εβδομάδα έως δέκα ημέρες» και είπε ότι η Ουκρανία προσφέρθηκε να αγοράσει περίπου 90 δισ. δολάρια σε αμερικανικά όπλα.

Η ατμόσφαιρα τη Δευτέρα ήταν πολύ θερμότερη σε σύγκριση με τη συνάντηση τους στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο, όπου ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχαν δημόσια επικρίνει τον ουκρανό ηγέτη.

Λίγο πριν αρχίσουν οι συνομιλίες, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απέκλεισε την ανάπτυξη στρατευμάτων από χώρες του ΝΑΤΟ για τη διασφάλιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, περιπλέκοντας την πρόταση του Τραμπ.

Έρχεται τριμερής

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ζελένσκι εξέφρασαν την ελπίδα ότι η συνάντηση της Δευτέρας θα οδηγήσει τελικά σε τριμερείς συνομιλίες με τον Πούτιν, του οποίου οι δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν αργά στην ανατολική Ουκρανία.

Σε ανάρτηση του αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Τραμπ είπε ότι τηλεφώνησε στον ρώσο πρόεδρο και ξεκίνησε τις διαδικασίες για μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, η οποία θα ακολουθηθεί από τριμερή σύνοδο κορυφής των τριών προέδρων.

Ο Τραμπ είπε στους ευρωπαίους ηγέτες ότι αυτή η ακολουθία προτάθηκε από τον Πούτιν, σύμφωνα με πηγή της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας.

Αν και το Κρεμλίνο δεν έχει ανακοινώσει δημόσια τη συμφωνία του, ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία. Οι δύο άνδρες θα συναντηθούν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Οι τελευταίες απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας πραγματοποιήθηκαν στην Τουρκία τον Ιούνιο. Τότε ο Πούτιν είχε απορρίψει την ανοιχτή πρόσκληση του Ζελένσκι να τον συναντήσει προσωπικά και είχε στείλει αντ’ αυτού μια χαμηλόβαθμη αντιπροσωπεία.

Γενεύη προτείνει ο Μακρόν

Από την πλευρά του, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προτείνει οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν σε μια «ουδέτερη χώρα», στην Ευρώπη.

Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής της συνάντησης στη Γενεύη της Ελβετίας.

Το σενάριο για Ρώμη

Κατά πληροφορίες, Τραμπ και Ζελένσκι προτιμούν τη Ρώμη.

Σύμφωνα με το Sky News, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς συμφωνούν με τον Τραμπ σχετικά με τη Ρώμη.