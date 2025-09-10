«Η κατάσταση στην Ουγγαρία δεν είναι μόνο υπόθεση των Ούγγρων, αλλά αφορά όλους μας στην Ευρώπη. Όταν περιορίζεται η ελευθερία του Τύπου, όταν η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη, όταν η κοινωνία των πολιτών φιμώνεται, τότε πλήττονται πρώτα απ’ όλα οι πολίτες και μαζί τους, αποδυναμώνεται ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα της εμπιστοσύνης και της λογοδοσίας. Το Συμβούλιο της Ευρώπης δημιουργήθηκε ακριβώς για να προστατεύει αυτές τις αξίες» ανέφερε, μεταξύ άλλων, χθες Τρίτη, ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, από το Παρίσι.

Ο πρώην Πρωθυπουργός, Γενικός Εισηγητής για τη Δημοκρατία και μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, Γιώργος Α. Παπανδρέου, παρουσίασε στην Επιτροπή Παρακολούθησης (Monitoring Committee) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, την έκθεσή του, σε συνεργασία με τον Εσθονό βουλευτή Eerik-Niiles Kross, για το πώς η Ουγγαρία τηρεί τις υποχρεώσεις της ως μέλος του Συμβουλίου.

Η έκθεση, που θα συζητηθεί στην επόμενη Ολομέλεια του Συμβουλίου, καταγράφει μια ανησυχητική εικόνα για τη δημοκρατία στην Ουγγαρία:

• Συνταγματικές αλλαγές και έλεγχος θεσμών: Με την ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία της, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε αλλαγές που ενισχύουν υπερβολικά την εκτελεστική εξουσία.

• Εκλογικό σύστημα: Οι κανόνες έχουν τροποποιηθεί έτσι ώστε να ευνοούν συστηματικά την κυβερνητική παράταξη.

• Μόνιμη “έκτακτη ανάγκη”: Η χώρα διοικείται με διατάγματα, με το καθεστώς “έκτακτης ανάγκης” να έχει μετατραπεί σε μόνιμη πρακτική.

• Περιορισμός ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης: Ασκούνται πιέσεις στη δικαστική εξουσία, ενώ δεν εφαρμόζονται αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

• Διαφθορά: Υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά και ουσιαστική απουσία αποτελεσματικού ελέγχου.

• Ελευθερία Τύπου και κοινωνίας των πολιτών: Ο χώρος δράσης δημοσιογράφων και ΜΚΟ περιορίζεται ασφυκτικά. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το λεγόμενο Γραφείο «Προστασίας της Κυριαρχίας», που στοχοποιεί οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Όλα αυτά δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Συνθέτουν ένα επικίνδυνο μοτίβο συγκέντρωσης εξουσίας, που τελικά βλάπτει τους ίδιους τους Ούγγρους πολίτες – την καθημερινότητά τους, τα δικαιώματά τους, τις ευκαιρίες τους.

Η έκθεση καλεί σε ουσιαστική αλλαγή πορείας και σε καθαρή πολιτική βούληση για σεβασμό των θεμελιωδών αξιών: δημοκρατία, διαφάνεια, λογοδοσία. Και τονίζει: η παρακολούθηση πρέπει να συνεχιστεί στενά, όχι για να τιμωρηθεί η Ουγγαρία, αλλά να διασφαλιστεί ότι οι Ούγγροι πολίτες απολαμβάνουν όσα δικαιούνται-ελευθερία, δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα.