Η ΕΠΑΨΥ σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε μια μοναδική, διαδραστική εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, η οποία έχει στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την αποδόμηση των στερεοτύπων που περιβάλλουν την ψυχική υγεία.

Η εκδήλωση έχει ελεύθερη ροή συμμετοχής στις παράλληλες δράσεις, επιτρέποντάς σας να συμμετάσχετε σε όλες τις δραστηριότητες που σας ενδιαφέρουν.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Πού: Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση «ΠΝΟΕΣ Ath» της ΕΠΑΨΥ (Μεγάλου Αλεξάνδρου 48, Μαρούσι)

Πότε: Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025

Ώρα: 17:00 έως 20:00

Οι δραστηριότητες της εκδήλωσης

VR Experience «Μπαίνοντας στα Παπούτσια του Άλλου»: Βιώστε μέσω Εικονικής Πραγματικότητας (VR) προσομοιώσεις συνθηκών ψυχικών διαταραχών, ενισχύοντας την ενσυναίσθηση

Escape Room «Απόδραση από τα Στερεότυπα»: Συμμετέχετε σε ένα ειδικά σχεδιασμένο διαδραστικό escape room όπου μέσα από γρίφους και συμβολικές δοκιμασίες, αποδράτε από τις προκαταλήψεις

Καλλιτεχνική Έκφραση «Εκφράζομαι, Δεν Κρίνομαι»: Δημιουργικά εργαστήρια (ζωγραφική, κολάζ) και τοίχος μηνυμάτων για την ελεύθερη έκφραση και τη δημιουργικότητα

Δημιουργία Συλλογικής Ιστορίας: Συνεισφέρετε με τη δική σας πρόταση στη δημιουργία μιας ολόκληρης ιστορίας, ως συμβολική πράξη σύνδεσης

Ανοιχτή Συζήτηση «Ψυχική Υγεία χωρίς Στίγμα: Τι μπορούμε να αλλάξουμε;» (19:00 – 20:00): Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή επαγγελματιών ψυχικής υγείας και ατόμων με βιωμένη εμπειρία

«Κουτί Στίγματος – Κουτί Αποδοχής»: Στην είσοδο, συμμετέχετε στη δράση «Κουτί Στίγματος – Κουτί Αποδοχής» ρίχνοντας στερεότυπα ή μηνύματα υποστήριξης

Καθ’ όλη τη διάρκεια, στον εξωτερικό χώρο, θα υπάρχει μουσική σε χαλαρή ατμόσφαιρα, καθώς και κεράσματα και πολλές εκπλήξεις για όλους τους επισκέπτες. Η συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες είναι δωρέαν.

Επιπλέον δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Παράλληλα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, η ΕΠΑΨΥ βγαίνει στους δρόμους τεσσάρων Δήμων της Αττικής: του Ηρακλείου (έξω από τον σταθμό ΗΣΑΠ), της Κηφισιάς (στο Εμπορικό Κέντρο Μελά), του Δήμου Αχαρνών (στην κεντρική πλατεία Μενιδίου) και του Αμαρουσίου (έξω από τον σταθμό ΗΣΑΠ).

Θα στήσει ενημερωτικά περίπτερα γεμάτα διαδραστικές δραστηριότητες, πλούσιο ενημερωτικό υλικό, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. Στα σημεία δράσης τις ώρες 12:00-16:00.

Κάλεσμα Συμμετοχής: Γίνε Εθελοντής στην Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Η ψυχική υγεία μας αφορά όλους. Γι’ αυτό, η ΕΠΑΨΥ σε καλεί να γίνεις μέλος της ομάδας και να συμβάλεις ενεργά ως εθελοντής/εθελόντρια σε αυτή τη σημαντική μονοήμερη δράση.

Αν θέλεις να είσαι μαζί τους στις 12:00-16:00 σε ένα από τα τέσσερα σημεία, επικοινώνησε άμεσα μαζί μας στο email: e.ntaflou@epapsy.gr.