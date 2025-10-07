Η επεισοδιακή κατάθεση του Γρηγόρη Βάρρα στην Εξεταστική που ερευνά το δαιδαλώδες σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε αντιδράσεις.

Η αντιπολίτευση εγκάλεσε τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού ότι έδωσε αντιφατικές απαντήσεις σχετικά με την απομάκρυνσή του. Απευθυνόμενος στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ο κ. Βάρρας, αφού ευθέως «έδειξε» ότι ο λόγος της απομάκρυνσης του είναι ο Μάκης Βορίδης, υποστήριξε ότι το διαζύγιο τους ήταν βελούδινο και πως έφυγαν… χαμογελαστοί.

Στη μαραθώνια κατάθεση του, ο κ. Βάρρας ανέφερε ότι ο πρώην υπουργός απαίτησε την παραίτησή του, γιατί «έκανε καλά τη δουλειά του» και «ξεκάρφωνε ανομίες». Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεχόταν πίεση από τον τεχνικό σύμβουλο, την Neuropublic, για να προχωρήσει σε παράνομες πληρωμές, κάτι που αρνήθηκε να πράξει.

Η απομάκρυνσή του, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, έγινε κατ’ απαίτηση της Neuropublic με εκτελεστή τον Μάκη Βορίδη.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο Γρηγόρης Βάρρας επεσήμανε ότι, παρότι βρίσκεται από το 2020 στο Μέγαρο Μαξίμου, ουδέποτε ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τα προβλήματα του Οργανισμού. Όπως είπε με σκωπτικό ύφος, ο πρωθυπουργός δεν είναι διευθυντής εταιρείας ή τομεάρχης για να απασχολείται για τέτοια θέματα.

Σε ό,τι έχει να κάνει με το ενημερωτικό σημείωμα του κ. Βάρρα προς τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε ότι ο υφυπουργός ζήτησε πληροφορίες, ενώ όπως είπε έπρεπε να γίνει ενημέρωση, διότι θα «τρώγαμε καταλογισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση». Το χαρακτήρισε πάντως «χαλαρό σημείωμα».

Σε άλλο σημείο, ο κ. Βάρρας είπε ότι «ο ρόλος του τεχνικού συμβούλου οδήγησε στην κατάρρευση του ΟΠΕΚΕΠΕ» και απάντησε ευθέως ότι ο ίδιος εντοπίζοντας τα προβλήματα και τον απόλυτο έλεγχο που είχε ο τεχνικός σύμβουλος σε όλα τα επίπεδα, προσπάθησε να παρέμβει και προσέκρουσε στην άρνηση Βορίδη.

Νωρίτερα, ο Γρηγόρης Βάρρας κατέθεσε υπόμνημα περισσότερων των 650 σελίδων. Δήλωσε ότι δεν θέλει να δεχθεί ερωτήσεις, κάτι όμως που δεν έγινε δεκτό, καθώς δεν προβλέπεται από τον Νόμο. Δόθηκε απαιτούμενος χρόνος ώστε να αναθεωρήσει τη στάση του και για να μην επιβληθούν οι προβλεπόμενες νομικές συνέπειες. Αφού διεκόπη για λίγα λεπτά η συνεδρίαση, ο κ. Βάρρας τέθηκε στη διάθεση των βουλευτών.

Βορίδης: Δεν ήταν αυτός ο λόγος που ζήτησα την παραίτηση του κ. Βάρρα

Ακούγοντας την κατάθεση του κ. Βάρρα, ο Μάκης Βορίδης έσπευσε να τοποθετηθεί.

Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό, «από την κατάθεση του κ. Βάρρα, ακούσαμε σήμερα ότι απεπέμφθη κατ’ απαίτηση της Neuropublic, του κ. Δημήτρη Μελά και της Τράπεζας Πειραιώς. Αναρωτιέται, όμως, κανείς: σε ποια στοιχεία στηρίζει αυτόν τον ισχυρισμό; Υπάρχει μαρτυρία, συνομιλία ή έγγραφο που να τον επιβεβαιώνει; Καμία αναφορά. Μία ακόμη θεωρητική κατασκευή, χωρίς πραγματικό υπόβαθρο».

Στη μακροσκελή ανάρτησή του ο κ. Βορίδης σημείωσε ότι «αν πράγματι επιθυμούσε» ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ «να είναι ειλικρινής, θα ανέφερε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο του ζήτησα την παραίτησή του».

«Συναντηθήκαμε και συνομιλήσαμε εκτενώς. Δεν θυμάται τι του είπα; Και, ασφαλώς, ουδείς εξ αυτών που επικαλείται ζήτησε ποτέ την απομάκρυνσή του» όπως έγραψε.

Κατά τον βουλευτή της ΝΔ, «ο κ. Βάρρας ισχυρίστηκε ακόμη ότι απεπέμφθη, προκειμένου να μην «αποκαλύψει παρανομίες». Αναρωτιέμαι: ποιες παρανομίες; Την τεχνική λύση που ο ίδιος εφάρμοσε; Τους ελέγχους για τους οποίους κατέθεσε ότι δεν με είχε ενημερώσει; Ή την προκήρυξη του τεχνικού συμβούλου που διενεργήθηκε επί Θεοφάνη Παππά, προσβλήθηκε από τη Neuropublic και τελικώς κρίθηκε νόμιμη από τη Δικαιοσύνη; Αυτές είναι, άραγε, οι «αποκαλύψεις» στις οποίες αναφέρεται;»

«Σε ό,τι αφορά τις αποδιδόμενες δήθεν «παρανομίες» μου, επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά: πώς είναι δυνατόν να θεωρείται παράνομη η εφαρμογή υπουργικής απόφασης; Ο ίδιος ο κ. Βάρρας ομολόγησε ότι εκείνος εφάρμοσε την ίδια τεχνική λύση στην προσωρινή πληρωμή του 2020. Η δική μου εφαρμογή θεωρείται παράνομη, ενώ η δική του νόμιμη; Πρόκειται, προφανώς, για λογική αντίφαση» συνέχισε ο Μάκης Βορίδης.

Επεσήμανε ακόμη, επιχειρώντας ν’ αντικρούσει τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς πως «υποστηρίζει ότι συνιστά παράβαση καθήκοντος το γεγονός ότι υπέβαλα παρατηρήσεις επί του κειμένου προκήρυξης για τον τεχνικό σύμβουλο. Αν ο εποπτεύων Υπουργός, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διατυπώνει νομικές παρατηρήσεις και ασκεί εποπτεία, αυτό αποτελεί — κατά τον κ. Βάρρα — παράβαση καθήκοντος; Αν δεν εποπτεύεις και γίνει λάθος, είσαι ένοχος· αν εποπτεύεις, πάλι ένοχος. Η λογική αυτή απλώς δεν στέκει».

Τέλος, ο πρώην υπουργός έκανε λόγο για «ένα νέο επιχείρημα, καθώς τα προηγούμενα προφανώς δεν επαρκούν: τα 466 εκατομμύρια ευρώ που, δήθεν, ‘χάθηκαν’».

«Τι αφορούσαν αυτά τα ποσά;» αναρωτήθηκε και αποκρίθηκε «ήταν δύο αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που ακύρωναν πρόστιμα επιβληθέντα εις βάρος της Ελλάδας. Ο κ. Βάρρας υποστήριξε ότι τα ποσά αυτά θα μπορούσαν να «μετατραπούν» σε στρέμματα βοσκοτόπων. Με ποιον ακριβώς τρόπο; Πώς μετατρέπονται δικαστικές αποφάσεις για πρόστιμα σε εκτάσεις γης; Ένα ερώτημα στο οποίο – απ’ ό,τι φαίνεται – μόνον εκείνος έχει απάντηση».

«Η πραγματικότητα είναι απλή: από τα 466 εκατομμύρια ευρώ, συμψηφίστηκαν ποσά με άλλες οφειλές και παρέμειναν 170 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα αυτά δεν χάθηκαν. Κατατέθηκαν – όχι επί των ημερών μου, αλλά αργότερα – στον κρατικό λογαριασμό, προς όφελος των Ελλήνων φορολογουμένων», υποστήριξε.

«Δεν ήταν αυτός ο λόγος που ζήτησα την παραίτηση του κ. Βάρρα. Ωστόσο, η εκφορά τόσο ανυπόστατων και τεχνικά αδόκιμων ισχυρισμών θα μπορούσε από μόνη της να τη δικαιολογήσει. Τα υπόλοιπα, και σε πλήρη ανάλυση, θα παρουσιαστούν ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής» προανήγγειλε καταληκτικά ο Μάκης Βορίδης.