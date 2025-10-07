«Οι πηγές της Νέας Δημοκρατίας πανηγυρίζουν για τις αποκαλύψεις εις βάρος της κυβέρνησης. Μάλλον, το εχουν γυρίσει στη stand up comedy», ξεκινάει το καυστικό σχόλιο του εκπροσώπου Τύπου του ΠαΣοΚ, για τις σημερινές εξελίξεις στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την κατάθεση του Γρηγόρη Βάρρα, στη διάρκεια της οποίας ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού «άδειασε» τον Μάκη Βορίδη, δείχνοντας τον πρώην υπουργό ως τον υπεύθυνο για την απομάκρυνσή του.

«Ο κ. Βάρρας ”έδωσε” τον κ. Βορίδη, ο κ. Μυλωνάκης ”έδωσε” τον κ. Βορίδη , τον οποίο η κυβερνητική πλειοψηφία κάλυψε με αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις, αλλά η κυβέρνηση δηλώνει ότι είναι περήφανη για αυτά», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς στην ανακοίνωση που εξέδωσε και προσθέτει: «Ούτε ο Γκέμπελς δεν είχε επινοήσει τέτοιου μεγέθους προπαγάνδα. Ακούμε τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να λέει ότι ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου τον πίεζε για να μην ελεγχθεί η σύζυγος του κ. Ξυλούρη και η κυβέρνηση… νοιώθει δικαιωμένη ότι τάχα δεν είναι ”γαλάζιο” το σκάνδαλο».

«Καθιστούν γραφική την πολιτική ζωή του τόπου και εκμαυλίζουν συνειδήσεις με τις πρακτικές τους. Ό,τι σάπιο και να αποκαλύπτεται, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτοαποθεώνεται», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς. «Ας το καταλάβουν όμως: Θα πιούν το πικρό ποτήρι τον αποκαλύψεων μέχρι το τέλος», τονίζει.

Σε υστερόγραφο ο εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ ρωτά «για ποιο λόγο ο κ. Μυλωνάκης αποκάλυψε το επιβαρυντικό σημείωμα για τον κ. Βορίδη, αφού παραγράφηκαν οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του», σημειώνοντας ότι «προφανώς, είναι ρητορική ερώτηση».