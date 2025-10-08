Η Ίρις Στάλτσερ (Iris Stalzer), η νεοεκλεγείσα δήμαρχος του Χέρντεκε, στη δυτική Γερμανία (κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας), βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο διαμέρισμά της, χθες, Τρίτη.

Η 57χρονη πολιτικός του κεντροαριστερού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος έφερε συνολικά 13 μαχαιριές στην κοιλιά και στην πλάτη.

«Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για πολιτικά υποκινούμενο έγκλημα», ανέφερε αργότερα η αστυνομία σε ενημέρωσή της.

«Υπάρχει υποψία οικογενειακής εμπλοκής. Ο τόπος του εγκλήματος βρίσκεται μέσα στο σπίτι της πολιτικού και έχουν κατασχεθεί πολλά αποδεικτικά στοιχεία που το επιβεβαιώνουν.»

Τι γνωρίζουμε για την επίθεση;

Η αστυνομία δήλωσε ότι η Στάλτσερ εντοπίστηκε στο σπίτι της, με τραύματα που απειλούσαν τη ζωή της, στις 12:40 το μεσημέρι (τοπική ώρα) και διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.

Οι ερευνητές συνέλεξαν αποδεικτικά στοιχεία από τον χώρο, ενώ η Στάλτσερ δεχόταν εντατική ιατρική φροντίδα. Η αστυνομία είχε ήδη επισημάνει την πιθανότητα οικογενειακού κινήτρου.

«Η Αστυνομία του Χάγκεν έχει συστήσει ειδική επιτροπή ανθρωποκτονιών», ανέφερε νωρίτερα σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι «οι έρευνες εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο· σε αυτή τη φάση, δεν μπορεί να αποκλειστεί οικογενειακή εμπλοκή».

Η 57χρονη Στάλτσερ, θετή μητέρα ενός αγοριού και ενός κοριτσιού, 15 και 17 ετών αντίστοιχα, είναι εργατολόγος και δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην τοπική πολιτική της πόλης των περίπου 23.000 κατοίκων.

Η αστυνομία ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι τα δύο παιδιά, και τα δύο ανήλικα βάσει της γερμανικής νομοθεσίας, βρίσκονται υπό την εποπτεία των ανακριτών.

Σύμφωνα με τη Bild, η Στάλτσερ εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στο διαμέρισμά της από τον γιο της.

Ο 15χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα του δέχθηκε επίθεση από αρκετούς άνδρες στον δρόμο.

Δημοσιογράφος του WDR μετέδωσε από το σημείο ότι ένας ανήλικος άνδρας οδηγήθηκε με χειροπέδες από την αστυνομία εκτός του σπιτιού.

BREAKING: 🇩🇪🚨German mayor in city of Herdecke is stabbed 13 times, in critical condition. Police reportedly have taken Mayor Iris Stalzer’s15-year-old adopted son into custody (pictured). T-online reports both children have been taken into custody to secure evidence. Security… pic.twitter.com/92B9aT7rEd — Remix News & Views (@RMXnews) October 7, 2025

Το συμβάν που εξετάζουν οι αρχές

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο. Ωστόσο, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, υπήρχε νωρίτερα μέσα στο έτος καταγεγραμμένο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο σπίτι της Στάλτσερ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 17χρονη θετή κόρη φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει μαχαίρι εναντίον της.

Η Στάλτσερ είχε εκλεγεί πρόσφατα δήμαρχος. Στον δεύτερο γύρο των εκλογών, στις 28 Σεπτεμβρίου, κέρδισε με ποσοστό 52,2% έναντι του υποψηφίου των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), Φάμπιαν Κόνραντ Χάας. Το CDU κατείχε επί χρόνια τη δημαρχία του Χέρντεκε.

Πολιτικές αντιδράσεις

Ο ομοσπονδιακός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς (CDU) εξέφρασε βαθιά συγκίνηση για την επίθεση με μαχαίρι εναντίον της Στάλτσερ.

«Λάβαμε είδηση για μια αποτρόπαια πράξη στο Χέρντεκε. Πρέπει τώρα να διαλευκανθεί άμεσα. Φοβόμαστε για τη ζωή της εκλεγείσας δημάρχου Ίρις Στάλτσερ και ελπίζουμε στην πλήρη ανάρρωσή της», έγραψε στην πλατφόρμα X. «Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά της και τους οικείους της.»

Uns erreicht eine Nachricht über eine abscheuliche Tat aus Herdecke. Sie muss jetzt schnell aufgeklärt werden. Wir bangen um das Leben der designierten Bürgermeisterin Iris Stalzer und hoffen auf vollständige Genesung. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 7, 2025

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD, Ματίας Μίερς, εξέφρασε την ελπίδα η Σοσιαλδημοκράτισσα πολιτικός να «επιβιώσει από την τρομερή πράξη», προσθέτοντας ότι το κόμμα παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία την υπόθεση χωρίς να σχολιάζει το υπόβαθρο.