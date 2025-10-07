Μόλις μία εβδομάδα μετά την εκλογή της ως δημάρχου της πόλης Χέρντεκε, στη δυτική Γερμανία και λίγο πριν αναλάβει τα νέα της καθήκοντα, η Ίρις Στάλτσερ εντοπίστηκε αναίσθητη, με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με το Reuters και την εφημερίδα Bild, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού τη βρήκε ο γιος της. Έφερε συνολικά 13 μαχαιριές στην κοιλιά και στην πλάτη. Η δήμαρχος μεταφέρθηκε με ελικόπτερο διάσωσης σε ειδική κλινική στο Μπόχουμ.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει τον δρόμο γύρω από το σπίτι της για την έρευνα και τη συλλογή στοιχείων. Ισχυρές δυνάμεις χτενίζουν την περιοχή για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ άγνωστο παραμένει ακόμη, αν υπάρχει πολιτικό κίνητρο για την επίθεση.

Η 57χρονη μητέρα δύο εφήβων είναι δικηγόρος ειδικευμένη στο εργατικό δίκαιο και δραστηριοποιείται στην τοπική πολιτική της Χέρντεκε, μιας ιστορικής πόλης με περίπου 20.000 κατοίκους. Εξελέγη δήμαρχος στις 28 Σεπτεμβρίου και είναι μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), που συμμετέχει στην εθνική κυβέρνηση ως ελάσσων εταίρος των συντηρητικών.

Η Στάλτσερ επρόκειτο να αναλάβει τα καθήκοντά της τον Νοέμβριο, εξελέγη δήμαρχος στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών στη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία τις 28 Σεπτεμβρίου με 52,2% των ψήφων, έναντι αντιπάλου της Φάμπιαν Χάας του CDU. Η Στάλτσερ είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά στην εφηβία.

Ο συντηρητικός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μέσω κοινωνικών δικτύων, ανέφερε: «Λάβαμε νέα για μια φρικτή πράξη στη Χέρντεκε. Η υπόθεση πρέπει να διαλευκανθεί γρήγορα. Φοβόμαστε για τη ζωή της εκλεγμένης δημάρχου και ευχόμαστε πλήρη ανάρρωση. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά της και τους αγαπημένους της».

Τα παιδιά της στο επίκεντρο της υπόθεσης

Όπως μετέδωσε η Bild, ο 15χρονος υιοθετημένος γιος της Στάλτσερ οδηγήθηκε με χειροπέδες και φορώντας ειδική φόρμα για τη διατήρηση στοιχείων, στην αστυνομία, Η 17χρονη υιοθετημένη κόρη της 57χρονης ήταν επίσης στο σπίτι.

Η εφημερίδα ανέφερε πως οι αρχές τόνισαν ότι οι ενέργειες αυτές έγιναν αποκλειστικά για τη διαφύλαξη των αποδεικτικών στοιχείων. Ο γιος φέρεται να δήλωσε στην αστυνομία ότι η μητέρα του δέχθηκε επίθεση από πολλούς άνδρες, έξω από το σπίτι τους.

Κατά τις πληροφορίες, η Στάλτσερ κατάφερε να επιστρέψει μέσα στο σπίτι της μετά την επίθεση που δέχθηκε περίπου το μεσημέρι, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο WDR.

Η επίθεση έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, τη μεγαλύτερη ομοσπονδιακή πολιτεία της Γερμανίας, όπου οι πολιτικοί καταγγέλλουν αυξανόμενη βία και επιθετικότητα.

Πολιτική βία στη Γερμανία: Ένα ανησυχητικό φαινόμενο

Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι το 60% των πολιτικών στη Γερμανία έχουν βιώσει βίαια περιστατικά, τουλάχιστον μία φορά, ενώ ένας στους πέντε ανέφερε ότι αυτό τον έκανε πιο διστακτικό να εμφανίζεται δημόσια.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει ασαφές, αλλά η υπόθεση ξυπνά μνήμες από παρόμοια περιστατικά, όπως τη δολοφονία, το 2019, του τοπικού συντηρητικού πολιτικού Βάλτερ Λιούμπκε, υποστηρικτή της μεταναστευτικής πολιτικής της τότε καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ, που δολοφονήθηκε από ακροδεξιό ακτιβιστή.

Τέσσερα χρόνια πριν, η Χενριέτ Ρέκερ, επίσης υποψήφια δήμαρχος Κολωνίας, είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι από δεξιό εξτρεμιστή, την παραμονή των εκλογών. Η Ρέκερ ανάρρωσε πλήρως και αναμένεται να αποχωρήσει από το αξίωμά της αργότερα μέσα στη χρονιά.