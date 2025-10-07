Ο ΛεΜπρον Τζέιμς υπονοεί μια «απόφαση» σε αινιγματική ανάρτηση που δημοσίευσε στον λογαριαμό του στο Ιnstagram, το απόγευμα της Δευτέρας 6/10, προκαλώντας αγωνία στους υποστηριχτές του σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πρόκειται αδιαμφισβήτητα για έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες μπάσκετ όλων των εποχών. Ωστόσο, λίγο πριν από την 23η σεζόν του στο ΝΒΑ, και με τις φήμες για το μέλλον του να είναι ήδη έντονες, μήπως ο ΛεΜπρον Τζέιμς ετοιμάζεται να ανακοινώσει τα σχέδιά του για αποχώρηση;

Η αινιγματική ανάρτηση του 40χρονου στα κοινωνικά δίκτυα τη Δευτέρα έκανε τους οπαδούς του σούπερ σταρ των LA Lakers να αναρωτιούνται αν είναι έτοιμος να δώσει τέλος στην καριέρα του στα γήπεδα.

Πιο συγκεκριμένα το βίντεο τον δείχνει να κάθεται απέναντι από έναν άλλο άνδρα σε ένα γήπεδο μπάσκετ, με τη λεζάντα: «Η απόφαση όλων των αποφάσεων. 7 Οκτωβρίου. 12 μ.μ. EST».

Όπως αναφέρει το BBC, αυτό θυμίζει την περίφημη «Απόφαση» του 2010, όταν σε μια τηλεοπτική ανακοίνωση από ένα γυμναστήριο, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποκάλυψε ότι θα αφήσει τους Cleveland Cavaliers για να ενταχθεί στους Miami Heat.

Την Τρίτη, στις 17:00 BST, ενδέχεται να αποκαλύψει κάτι εξίσου σημαντικό για την καριέρα του.

Ο ΛεΜπρόν θα γίνει 41 ετών τον Δεκέμβριο και έχει ήδη γράψει ιστορία στο μπάσκετ, καθώς την περασμένη σεζόν έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA που σημείωσε συνολικά 50.000 πόντους.