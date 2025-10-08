Ένα ακόμη ρεκόρ στη θρυλική του καριέρα πρόσθεσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτή τη φορά, όχι για γκολ ή τρόπαια, αλλά για το υπόλοιπο του τραπεζικού του λογαριασμού. Ο Πορτογάλος επιθετικός έγινε επίσημα ο πρώτος δισεκατομμυριούχος στο ποδόσφαιρο, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, που αποτιμά την περιουσία του σε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το Bloomberg ανέφερε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που η περιουσία του Ρονάλντο συμπεριλήφθηκε στον δείκτη του και η αποτίμηση εδραιώνει τη θέση του ως του πιο ακριβοπληρωμένου ποδοσφαιριστή, μπροστά από τον αιώνιο αντίπαλό του Λιονέλ Μέσι.

Με την πάροδο των ετών, τα κέρδη του Ρονάλντο προέρχονται από ένα μείγμα υψηλών μισθών, συμφωνιών χορηγίας και προσωπικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ενώ οι μισθοί του στην Ευρώπη ήταν συγκρίσιμοι με του Μέσι για μεγάλο μέρος της παράλληλης σταδιοδρομίας τους, η ισορροπία άλλαξε το 2023 όταν ο Ρονάλντο υπέγραψε με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, Αλ Νασρ.

Η κίνηση αυτή φέρεται να απέφερε ένα αφορολόγητο πακέτο αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως σε μισθό και μπόνους, συν ένα μπόνους υπογραφής 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Bloomberg εκτιμά ότι ο Ρονάλντο κέρδισε περισσότερα από 550 εκατομμύρια δολάρια σε μισθούς μεταξύ 2002 και 2023.

Η αυτοκρατορία Ρονάλντο εκτός γηπέδων

Οι χορηγίες ήταν ένας άλλος σημαντικός πυλώνας της περιουσίας του. Ένα δεκαετές συμβόλαιο με τη Nike του αποφέρει περίπου 18 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, ενώ συνεργασίες με μάρκες όπως η Armani και η Castrol έχουν προσθέσει περίπου 175 εκατομμύρια δολάρια στη συνολική του περιουσία.

Συγκριτικά, ο Μέσι έχει κερδίσει περίπου 600 εκατομμύρια δολάρια σε μισθό προ φόρων κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Από τότε που εντάχθηκε στην Ίντερ Μαϊάμι στο Major League Soccer το 2023, ο Αργεντινός σταρ παίρνει εγγυημένα 20 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Εκτός γηπέδου, ο Ρονάλντο έχει χτίσει μια αυτοκρατορία υπό το brand CR7, που περιλαμβάνει ξενοδοχεία, γυμναστήρια και είδη μόδας. Διαθέτει επίσης πολλά πολυτελή ακίνητα, συμπεριλαμβανομένου ενός κτήματος στην Quinta da Marinha – ένα πολυτελές θέρετρο γκολφ κοντά στη Λισαβόνα – που φέρεται να αξίζει 20 εκατομμύρια ευρώ.

Πέραν του πλούτου, η εμβέλεια του Ρονάλντο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σίγουρα επιβεβαιώνει την παγκόσμια απήχησή του. Με περισσότερους από 660 εκατομμύρια ακολούθους, παραμένει το άτομο με τους περισσότερους ακολούθους στο Instagram – μια υπενθύμιση ότι η επιρροή του, όπως και τα κέρδη του, είναι απαράμιλλη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

