Mε αφορμή την συμπλήρωση 130 χρόνων από την ίδρυσή της, η Skoda παρουσιάζει μια νέα έκδοση επιδόσεων για την Fabia με το διακριτικό 130, γενναιόδωρη ισχύ και μια σειρά βελτιώσεων που συντείνουν στην καλύτερη αξιοποίηση της επιπλέον απόδοσης.

Αυτή προέρχεται από τον τετρακύλινδρο turbo κινητήρα 1,5 λίτρου του ομίλου VW o οποίος στην hot-hatch μεταμόρφωση της Fabia αποδίδει 177 ίππους και 250 Nm ενώ επωφελείται και από ένα νέο σύστημα εισαγωγής και συνδυάζεται de facto με το DSG αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων.

Ως αποτέλεσμα η έκδοση 130 επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 7,4 δευτερόλεπτα ούσα κατά 6/10 του δευτερολέπτου ταχύτερη από τη Fabia των 150 ίππων. H μέγιστη ταχύτητά της διαμορφώνεται σε 228 χλμ./ώρα.

Ωστόσο προφανώς οι βελτιώσεις δεν αφορούν μόνο την ισχύ καθώς η Skoda έχει προσθέσει στην εξίσωση μια σπορ ανάρτηση με νέα ελατήρια και γεωμετρία η οποία μειώνει την απόσταση από το έδαφος κατά 1,5 εκατοστό. Αναθεωρημένο είναι και το σύστημα διεύθυνσης το οποίο εγγυάται μεγαλύτερη ακρίβεια αλλά και πληροφόρηση. Επίσης οι μηχανικοί της Skoda έχουν παραμετροποιήσει διαφορετικά και το σύστημα traction control ενώ έχουν προστεθεί δύο προγράμματα οδήγησης Normal και Sport.

Επίσης προκειμένου να δηλώσει τη διαφορετικότητά της, η Fabia 130 εκτός από τα απαραίτητα διακριτικά με τον αριθμό 130 επωφελείται από ειδικού σχεδιασμού τροχούς 18 ιντσών, διπλές απολήξεις για την εξάτμιση οι οποίες φιλοξενούνται στο κάτω μέρος ενός σπορ διαχύτη ενώ στο μπροστινό τμήμα ξεχωρίζει ένα διακριτό splitter. Στα ενδότερα η Fabia 130 έχει αποκτήσει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα σπορ καθίσματα, πεντάλ αλουμινίου, ένα τριάκτινο τιμόνι και paddles για τις αλλαγές των σχέσεων.

Έχοντας ως αφετηρία την έκδοση Monte Carlo, ο εξοπλισμός της έκδοσης 130 περιλαμβάνει ως standard LED φώτα, σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί, κάμερα οπισθοπορείας και μεταλλική βαφή.