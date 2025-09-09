H φρενήρης άνοδος των SUV έχει «πλήξει» την άλλοτε αφθονία των station wagon, ωστόσο η Skoda δείχνει να εξακολουθεί να πιστεύει στην συγκεκριμένη παραλλαγή αμαξώματος επιλέγοντας να προλογίσει από την έκθεση του Μονάχου ένα φουτουριστικό station wagon που σκιαγραφεί επίσης την μελλοντική προοπτική της Octavia με ορίζοντα το 2030.

Προς το παρόν, εκτός από τις επιβλητικές του σχεδιαστικές προδιαγραφές η Skoda τονίζει τη βιωσιμότητα των υλικών από τα οποία κατασκευάζεται το μοντέλο. Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγονται υλικά όπως τα ρετάλια δέρματος, οι φυτικής προέλευσης πρώτες ύλες και οι επενδύσεις από ανακυκλωμένο πολυεστέρα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στη συναρμογή τους. Για την ακρίβεια οι σχεδιαστές της Skoda έχουν φροντίσει να κατασκευάζουν κάθε τμήμα και στοιχείο από ένα υλικό ούτως ώστε να διευκολυνθεί και η διαδικασία ανακύκλωσής τους μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής του αυτοκινήτου.

Με αυτή τη λογική αναμένεται να κατασκευαστεί και η εξηλεκτρισμένη πλέον Octavia του 2030 καθώς οι ιθύνοντες της φίρμας δεν κρύβουν την σύνδεση ανάμεσα στη συγκεκριμένη σχεδιαστική μελέτη και το μέλλον του δημοφιλούς μοντέλου της.

Αυτό που σημειώνουν επίσης οι άνθρωποι της Skoda είναι ότι η αισθητική του Vision O αποτελεί μετεξέλιξη της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της φίρμας γνωστής ως Modern Solid η οποία «συνθέτει» το σύνολο των νεότερων μοντέλων της φίρμας.

Σε ό,τι αφορά τις απτές προδιαγραφές του μοντέλου το Vision Ο έχει μήκος 4,7 μέτρων και υπόσχεται χώρο αποσκευών από 650 λίτρα. Αυτό που θα πρέπει να συγκρατήσει κανείς σε σχέση με την προοπτική του είναι ότι θα βασίζεται στην αρχιτεκτονική που θα αντικαταστήσει την ΜΕΒ από το 2030 και η οποία κωδικοποιείται ως SSP.

Εκτός από τις βελτιώσεις που θα επιφέρει σε επίπεδο ηλεκτρικής τεχνολογίας σε όλο το φάσμα μοντέλων του ομίλου VW, η νέα πλατφόρμα θα συνδυαστεί και με μια νέα αρχιτεκτονική σε επίπεδο software η οποία αναμένεται να επιφέρει αλματώδη πρόοδο σε επίπεδο συστημάτων επιτήρησης και ημιαυτόνομης οδήγησης.

Ριζικές αλλαγές προδιαγράφει και το εσωτερικό του Vision O όπου εκτός από την κάθετα κεντρικά τοποθετημένη οθόνη των 12,9 ιντσών, κοντά στο παρμπρίζ, εκτείνεται μια ακόμα οθόνη μήκους 1,2 μέτρων την οποία η Skoda ονομάζει, Horizon Display και η οποία φιλοξενεί ενδείξεις και πληροφορίες αλλά και μπορεί να χρησιμεύσει και για ψυχαγωγία καθώς είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη.

Οι ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω από ένα περιστροφικό νεορετρό επιλογέα ενώ τις ψηφιακές προδιαγραφές του μοντέλου συμπληρώνει ένας ψηφιακός βοηθός, ονόματι Laura, ο οποίος βασίζεται σε AI.