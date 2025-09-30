Όπως αποτυπώνουν οι αφίξεις μοντέλων όπως τα Renault 4 και 5, η σταθερά παρουσία του Fiat 500 και των MINI Cooper, αλλά και η αισθητική των νεότερων Hyundai Ioniq, το ρετρό αποτελεί μια δημοφιλής τάση την οποία, όπως όλα δείχνουν, αποφάσισε να ασπαστεί και η Skoda αναβιώνοντας με την μορφή πρωτότυπου το κλασικό 110R.

Αν δεν μπορείτε να φέρετε στο μυαλό σας το συγκεκριμένο μοντέλο, αυτό συμβαίνει εν μέρει δικαίως καθώς πρόκειται για ένα μοντέλο που προηγείται της εποχής της Skoda ως μέλους του ομίλου VW αλλά κυρίως προηγείται της Πτώσης του Τείχους το 1989, οπότε και η Skoda δραστηριοποιείτο στην άλλη πλευρά του Σιδηρού Παραπετάσματος.

Για την ακρίβεια το 110R κατασκευαζόταν από την τσεχική φίρμα μεταξύ 1970 και 1980 έχοντας την μορφή ενός κεντρομήχανου coupe το οποίο έγραψε χρυσές σελίδες ιστορίας στην αγωνιστική εκδοχή του, ως 130 RS, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Τουρισμού και στα ράλι της δεκαετίας ‘70-’80.

Σύμφωνα με τον σχεδιαστή της αναβιωμένης εκδοχής του, Richard Svec, «ο στόχος μου ήταν να δημιουργήσω μια εντελώς νέα φόρμα, ενσωματώνοντας στοιχεία που θα παραπέμπουν στο κλασικό 110R. Επιθυμία μου ήταν η σχεδίαση να είναι όσο το δυνατόν πιο καινοτόμος». Όσο για την «χρησιμότητα» του ο ίδιος διαβλέπει στο πρωτότυπο 110R την ιδανική πρόταση για νέους οδηγούς με αδυναμία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό αλλά για όσους αρέσκονται σε ένα κομψό coupe που μπορούν να χρησιμοποιούν καθημερινά και χωρίς περιορισμούς.

Όπως ίσως ήδη υποθέτει κανείς το 110R είναι αμιγώς ηλεκτροκίνητο, στοιχείο που βοήθησε τους σχεδιαστές να σμιλέψουν ένα καθαρό design όπως ακριβώς ήθελαν.

Προς το παρόν η Skoda δεν δημοσιοποιεί στοιχεία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μιας και πρόκειται απλώς για ένα σχεδίασμα το οποίο όμως κάλλιστα θα μπορούσε στο μέλλον να αποτελέσει ενός είδους σπορ ναυαρχίδας για την ηλεκτρική γκάμα της φίρμας.