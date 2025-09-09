Εκτός από το VW ID. Cross, o όμιλος VW παρουσιάζει στο Μόναχο και μια άκρως ρεαλιστική και πολύ κοντά στην παραγωγή παραλλαγή του νέου μικρού ηλεκτρικού crossover της Skoda με το όνομα Epiq.

Εκτός από τα όσα μπορεί να συμπεράνει κανείς από τις εικόνες του σε ό,τι αφορά τη σχεδίαση, αξίζει να σημειωθεί ότι το Epiq παρά το μήκος των 4,1 μέτρων, όπως επιβάλλουν οι συνήθειες της Skoda θα είναι ιδιαιτέρως πρακτικό προσφέροντας χώρο αποσκευών 475 λίτρων συνδυαστικά με μια σειρά από χρηστικές λύσεις όπως οι «κρυφοί» αποθηκευτικοί χώροι του εσωτερικού, οι γάντζοι και άλλες πρακτικές λύσεις της σειράς Simply Clever.

Όπως ίσως ήδη υποθέτει κανείς, το Epiq θα τοποθετηθεί στην γκάμα της Skoda κάτω από το Elroq, αποτελώντας το ηλεκτρικό alter ego του Kamiq με το οποίο, σύμφωνα με τις πρώτες συστάσεις, θα έχει ανάλογη τιμή.

Αυτό που είναι επίσης σαφές είναι ότι η εξωτερική σχεδίαση του πρωτοτύπου δεν θα απέχει από την πραγματικότητα της έκδοσης παραγωγής η οποία αναμένεται στα μέσα του 2026.

Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά του, το Epiq αναμένεται να συμπεριλάβει στις επιλογές του μπαταρίες λιθίου φωσφορικού σιδήρου προς όφελος της προσιτότητάς του. Αυτές θα έχουν χωρητικότητα 38 και 56 kWh με την υπόσχεση αυτονομίας 425 χλμ. για την μεγαλύτερη εξ αυτών. Η φόρτιση θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με ισχύ έως 125 kW κάτι που σημαίνει ότι με τη σύνδεση σε ταχυφορτιστή DC θα απαιτούνται περίπου 20 λεπτά για την αναπλήρωση της ενέργειάς τους.

Σε επίπεδο ηλεκτροκινητήρων, η βασική έκδοση αναμένεται να ξεκινά από τους 150 ίππους ενώ δεδομένα θα υπάρξουν πολλαπλές εκδόσεις συμπεριλαμβανομένης μιας σπορ προδιαγραφών με το λογότυπο RS η οποία αν ακολουθήσει το παράδειγμα του ID.Polo GTI, αναμένεται να προφέρει 226 ίππους.