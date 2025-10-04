Απίστευτο φινάλε στη ματσάρα του «Stamford Bridge»! Η Τσέλσι με το γκολ του Εστεβάο στο 90+6′ πήρε πολύ μεγάλη νίκη με σκορ 2-1 κόντρα στη Λίβερπουλ, για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Μετά το… έμφραγμα του 90+7′ την περασμένη εβδομάδα από την Κρίσταλ Πάλας (2-1) και τη μεσοβδόμαδη ήττα από τη Γαλατάσαραϊ στην Πόλη για το Champions League, η ομάδα του Άρνε Σλοτ υπέστη την τρίτη συνεχόμενη ήττα της σε όλες τις διοργανώσεις. Τρίτη σερί νίκη της Τσέλσι επί της Λίβερπουλ για πρώτη φορά από το 2014.

Οι «μπλε» του Λονδίνου ανέβηκαν στην 6η θέση με 11 βαθμούς, ενώ η Λίβερπουλ… γκρεμίστηκε από την κορυφή, είναι δεύτερη με 15 πόντους και στο -1 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, ενώ νιώθει «καυτή» την ανάσα των Τότεναμ και Μπόρνμουθ (14 βαθμοί).

Το πρώτο γκολ για την Τσέλσι σημειώθηκε στο 14ο λεπτό του αγώνα από τον Καϊσέδο, ο οποίος, όντας αμαρκάριστος, έπιασε ένα μονοκόμματο σουτ εκτός περιοχής, γράφοντας το 1-0 για την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα.

Στο 44′ η κεφαλιά του Ίσακ έφυγε λίγο έξω, στο 46′ ο Σαλάχ δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα και στο 63′ Χάκπο κατάφερε να πετύχει το γκολ της ισοφάρισης για τη Λίβερπουλ.

Στη συνέχεια οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές τους για το γκολ της νίκης, το οποίο κατάφερε να πετύχει τελικά στο 90+6′ η Τσέλσι. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Κουκουρέγια έκανε το γύρισμα και ο ξεχασμένος Εστεβάο με προβολή χάρισε τη σπουδαία νίκη στην Τσέλσι.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Τσέλσι: Σάντσεθ, Κουκουρέγια, Ατσεαμπόνγκ(68’ Χάτο), Μπαντιασίλ(55’ Λάβια), Γκουστό, Τζέιμς, Καϊσέδο, Γκαρνάτσο(75’ Εστεβάο), Φερνάντες, Νέτο(75’ Γκίτενς), Ζοάο Πέδρο(75’ Γκίου).

Λίβερπουλ: Μαμαρντασβίλι, Μπράντλεϊ(46’ Βιρτς), Κονατέ(56’ Τζόουνς), Φαν Ντάικ, Κέρκεζ(56’ Ρόμπερτσον), Χράφενμπερχ, ΜακΆλιστερ(87’ Έντο), Σομποσλάι, Σαλάχ, Χάκπο, Ισάκ(74’ Εκιτικέ)