Στο νέο του εστιατόριο, το TwentyFive στο Μικρολίμανο, ο Γιώργος Τσούλης αγαπά να σερβίρει premium κοπές κρέατος ψημένες ακριβώς έτσι όπως πρέπει. Στην καθημερινή ζωή όμως, στο σπίτι, δεν μπορούμε να τρώμε μόνο πικάνιες και black angus. Αντίθετα, πάντα -και ειδικά αν έχουμε παιδιά- αναζητάμε πρωτότυπους και, κυρίως, νόστιμους τρόπους για να βάζουμε στο πιάτο περισσότερα λαχανικά. Και το σουβλάκι πίτα-γύρο ίσως είναι ένας από τους καλύτερους!

“Αυτή η βιώσιμη συνταγή συνδυάζει απίστευτη γεύση και θρεπτικά συστατικά καιμπορέι να γίνει το αγαπημένο σας street-food” στο δρόμο για τη δουλειά. Είναι μια vegetarian εκδοχή του γύρου και εντυπωσιάζει με τα ζουμερά λαχανικά -όποια μας προσφέρει η εποχή. Με τη συνοδεία χαλουμιού αλλά και μιας δροσερής σος γιαουρτιού, θα σας κάνει να ξεχάσετε ό,τι ξέρατε για τον παραδοσιακό γύρο έως σήμερα”, μας λέει ο σεφ και η δοκιμή μάς έπεισε! Σειρά σας!

Γύρος λαχανικών με χαλούμι

Από τον Γιώργο Τσούλη

Χρόνος προετοιμασίας: 10΄

Χρόνος μαγειρέματος: 40΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 5 μερίδες

Για το γύρο λαχανικών

1 κολοκύθι σε ροδέλες

1 μελιτζάνα σε ροδέλες

1 κίτρινη πιπεριά κομμένη στα τέσσερα

1 πορτοκαλί πιπεριά κομμένη στα τέσσερα

1 κόκκινη πιπεριά κομμένη στα τέσσερα

2 κ.γ. αποξηραμένη ρίγανη

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

500 γρ. χαλούμι σε φέτες πάχους 1 εκ.

Ξερά κρεμμύδια κομμένα στη μέση

200 ml ε.π. ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Ξυλάκια για σουβλάκια

Για τη σος γιαουρτιού

400 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

1 κ.σ. χυμό λεμονιού

1/2 αγγούρι σε κυβάκια

1/2 κ.γ. σκόρδο σε σκόνη

1 κ.γ. καπνιστή πάπρικα

20 ml ε.π. ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Για το σερβίρισμα

Κυπριακές πίτες

Λεμόνια κομμένα στη μέση

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 190°C, στον αέρα όσο ετοιμάζουμε το γύρο λαχανικών. Ρίχνουμε σε ένα μπολ τα κομμένα λαχανικά, τη ρίγανη, το σκόρδο, το ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και τα ανακατεύουμε με τα χέρια φορώντας γάντια μιας χρήσης.

Παίρνουμε 2 ξυλάκια για σουβλάκι, καρφώνουμε επάνω μισό κρεμμύδι, περνάμε 3 φέτες λαχανικών, 1 κομμάτι χαλούμι, ακόμα 3 φέτες λαχανικών και 1 κομμάτι χαλούμι και τα ακουμπάμε σε ένα ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι να τελειώσουν τα υλικά. Ψήνουμε τα λαχανικά στο φούρνο για 30-40 λεπτά.

Στο μεταξύ, ετοιμάζουμε τη σος γιαουρτιού. Ρίχνουμε σε ένα μπολ το γιαούρτι, το χυμό λεμονιού, το αγγούρι, το σκόρδο, την πάπρικα, το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε καλά με ένα κουτάλι.

Όταν έρθει η ώρα να σερβίρουμε, αφαιρούμε το γύρο από το φούρνο και με ένα μαχαίρι τον κόβουμε προσεκτικά σε λεπτές φέτες. Τον μοιράζουμε πάνω σε κυπριακές πίτες, απλώνουμε τη σος γιαουρτιού και σερβίρουμε συνοδεύοντας με τα κομμένα λεμόνια.

Μυστικά: