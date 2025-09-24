Το παντοπωλείο Πρέκας βρίσκεται στο γραφικό σοκάκι όπου ανέκαθεν φιλοξενούσε τα μανάβικα της Ερμούπολης και φτάνει να βρεθείτε απέξω για να υποψιαστείτε ότι εδώ είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι θησαυροί της Σύρου, αλλά και πολλά περισσότερα.

Ο Κώστας Πρέκας έφτιαξε το μαγαζί του από μια παρόρμηση, πριν από 32 χρόνια, όταν βάλθηκε να συγκεντρώσει στα ράφια του προϊόντα παραδοσιακά, από αγνά υλικά που αξίζει να έχει ο καθένας στο σπίτι του. Όμως, δεν σταμάτησε σε αυτό. Με πείσμα και θέλοντας να προσφέρει το καλύτερο στον τόπο του, αποφάσισε να ερευνήσει τη γη της, να αναβιώσει παραγωγές που έτειναν να εξαφανιστούν, να διασώσει σπόρους και αυθεντικές συνταγές που είναι βέβαιο ότι θα χάνονταν με το πέρασμα του χρόνου.

Προχωρώντας με τόλμη, αντίθετα στο ρεύμα, δημιούργησε παράλληλα μια μικρή αλλά δυναμική βιοτεχνία που είναι αφιερωμένη στην παρασκευή τοπικών ζυμαρικών, στη συλλογή και τη μεταποίηση κάππαρης και κρίταμου, την τυποποίηση λιαστής ντομάτας, την παρασκευή παστελαριών με σύκα και σουσάμι καθώς και άλλων προϊόντων που αναδεικνύουν την τοπική γαστρονομία.

Ο ίδιος ασχολείται με την καλλιέργεια στα δικά του κτήματα ενώ στα ράφια του φιλοξενεί όλους τους μικρούς παραγωγούς του νησιού, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να πάρουν μαζί τους φεύγοντας την αληθινή γεύση του.

Συλλέκτης σπάνιων παλιών βιβλίων, κυτίων αλλά και υαλικών που μαζεύει από τα παλιά εργοστάσια που έχουν κλείσει εδώ και δεκαετίες, ο Κώστας είναι ο καλύτερος πρεσβευτής όχι μόνο της γαστρονομικής αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σύρου.

Το καλύτερο είναι ότι αγαπά να μοιράζεται τις γνώσεις του και έτσι πολλοί ακολουθούν το παράδειγμά του. Ένα είναι βέβαιο: χρειαζόμαστε περισσότερους ονειροπόλους σαν τον Κώστα σε αυτήν τη χώρα.