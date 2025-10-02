Ένα ακόμα μεγάλο κατόρθωμα πέτυχε με τη φανέλα του Ολυμπιακού ο Κώστας Παπανικολάου. Ο αρχηγός των ερυθρόλευκων είναι πλέον ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου.

Στην αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης ο Κώστας Παπανικολάου έφτασε συνολικά τις 748 συμμετοχές με την φανέλα του Ολυμπιακού, άφησε πίσω του τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος «τερμάτισε» στις 747.

Πιο συγκεκριμένα, ο «Παπ» μετρά 370 στην Ευρωλίγκα, 339 στο Ελληνικό πρωτάθλημα, 31 Κύπελλο Ελλάδος και 8 στο Super Cup. Ο Γιώργος Πρίντεζης είχε 349 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα, 364 στο Ελληνικό πρωτάθλημα, 32 στο Κύπελλο Ελλάδος και 2 στο Διηπειρωτικό.

Υπενθυμίζουμε πως ο Κώστας Παπανικολάου είναι κάτοχος και των εξής σημαντικών ρεκόρ: