Με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ να έχουν πλέον μπει σε καθεστώς διακοπής της λειτουργίας τους (shutdown) για σχεδόν μισή μέρα και ενώ οι απανωτές ψηφοφορίες στην Γερουσία για τις δαπάνες, τόσο για την πρόταση των Ρεπουμπλικανών, όσο και για την πρόταση των Δημοκρατικών δεν απέφεραν καρπούς, η προσοχή όλων έχει στραφεί σε μια πραγματικά πρωτοφανή κίνηση από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει βάλει στην κεντρική, επίσημη ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου, μπάνερ με ένα χρονόμετρο που μετράει τις ώρες από την ώρα που ξεκίνησε το shutdown δίπλα ακριβώς στην φράση «Democrats Have Shut Down the Government(σ.σ. Οι Δημοκρατικοί «έκλεισαν» την κυβέρνηση)». Αν κάποιος πατήσει σε αυτό οδηγείται σε άλλη σελίδα που δείχνει ένα ρολόι να μετράει την ώρα.

Αντίστοιχη προσπάθεια, να επιρρίψουν την ευθύνη στους Δημοκρατικούς για το shutdown κάνει οργανωμένα το κόμμα των Ρεπουμπλικανών, με τον επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον και τον επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία, Τζον Θουν να παραχωρούν μάλιστα συνέντευξη Τύπου πίσω από ένα βήμα με το σλόγκαν «The Democrat Shutdown (σ.σ. Το shutdown των Δημοκρατικών)». Στο πλευρό τους εμφανίστηκε και ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, όταν σε σχετική ενημέρωση στον Λευκό Οίκο προ ολίγου υποστήριξε πως οι

Ρεπουμπλικανοί είναι πρόθυμοι να συζητήσουν για την υγειονομική περίθαλψη, αλλά οι Δημοκρατικοί κρατούν την κυβέρνηση «όμηρο» και θέλουν να δώσουν, «δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση για την υγειονομική περίθαλψη παράνομων μεταναστών».