Την ανάγκη η ΕΕ να κινητοποιήσει πόρους για την υποστήριξη έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, φτάνοντας στην Κοπεγχάγη για την άτυπη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ.

«Στο Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κρίσιμα ζητήματα για την γεωστρατηγική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία και η παγκόσμια γεωπολιτική αναταραχή δημιουργούν την αίσθηση του κατεπείγοντος ως προς την ανάγκη να περάσει η Ευρώπη από τα λόγια στην πράξη ως προς την ενιαία ευρωπαϊκή της θωράκιση», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θα συνεχίσουμε να δεσμεύουμε πόρους άνω του 3%»

Και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που υποστηρίζουν τις αμυντικές δαπάνες πολύ υψηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό δεσμεύοντας πόρους άνω του 3% του ΑΕΠ. Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη πια να κινητοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους την υποστήριξη ευρωπαϊκών έργων για κοινής ευρωπαϊκής άμυνας όπως η αντιπυραυλική ασπίδα ή όπως το τείχος άμυνας απέναντι σε διείσδυση από drones».

Ο πρωθυπουργός κατέληξε προειδοποιώντας ότι: «Να τονίσω ότι οποιοδήποτε κοινό ευρωπαϊκό έργο δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα ανατολικά σύνορα της Ηπείρου. Πρέπει να βλέπει την ασφάλεια συνολικά, να καλύπτονται και τα νότια σύνορα της Ευρώπης για να είναι η Ευρώπη θωρακισμένη για οποιαδήποτε μελλοντική απειλή».