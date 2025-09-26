Συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Επίκεντρο της συνέντευξης οι στόχοι της ελληνικής οικονομίας και οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την Άμυνα.

Ο πρωθυπουργός, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «στην Ελλάδα έχουμε γυρίσει σελίδα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θέλουμε να συγκλίνουμε με την Ευρώπη και μάλιστα πιο γρήγορα. Έχουμε σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα και είναι πολύ πιθανό να έχουμε πλεονέσμα και φέτος. Αυτό είναι το θεμέλιο της οικονομικής μας πολιτικής. Έχουμε περάσει δια πυρός και σιδήρου και δεν είμαστε διατεθειμένοι να περάσουμε τα ίδια. Η οικονομία αναπτύσσεται, δημιουργεί θέσεις εργασίας». Πρόσθεσε ότι «στόχος είναι να αυξηθούν οι μισθοί, να υπάρχει η σύγκλιση με τους ευρωπαϊκούς μισθούς, αλλά και να αυξηθεί το διάθεσιμο εισόδημα».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι «η ελληνική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει 500.000 θέσεις εργασίες από τότε που ανέλαβε το αξίωμα. Θέλω και ο μέσος Έλληνας να αισθανθεί τα οφέλη από την ανάπτυξη και μάλιστα από την 1η Ιανουαρίου οι Έλληνες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμένα», ξεκαθάρισε.

«Αυτό έχουμε κάνει μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και πιστεύω ότι την επόμενη χρονιά θα είμαστε σε θέση να μιλάμε για μια θετική απόδοση, οπότε εγώ λέω στους συμπολίτες μου ότι οι καλύτερες ημέρες είναι μπροστά μας» πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Η Άμυνα πρέπει να είναι προτεραιότητα για την ΕΕ»

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «οι κυβερνήσεις πρέπει να λαμβάνουν δύσκολες αποφάσεις για να βάζουν τα οικονομικά τους σε τάξη. Όταν το κάνουν αυτό, μπορούν να μπουν σε αυτόν τον κύκλο που αναπτύσσει την οικονομία, μειώνει τους φόρους και ενισχύει τα εισοδήματα. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά περάσαμε μια δύσκολη περίοδο. Υλοποιήθηκαν πολύ επίπονες μεταρρυθμίσεις».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ελπίζει «να σταθεροποιθεί η πολιτική κατάσταση στη Γαλλία. Είναι πολύ σημαντικό ο πυρήνας της Ευρώπης, Γαλλία και Γερμανία, να τα πηγαίνουν καλά». Σχετικά με τον τουρισμό στη χώρα διαβεβαίωσε ότι «θα πάει πάρα πολύ καλά».

«Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η ουσία είναι ότι δεν πρέπει να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον. Στόχος είναι να εγγυηθούμε τη συλλογική ανάπτυξη. Μέσα από την έκθεση του Ντράγκι, βλέπουμε ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος σε όλα τα μέτωπα της Ευρώπης». «Πρέπει να βάλουμε μπροστά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα» συμπλήρωσε και δήλωσε ότι «η Άμυνα πρέπει να είναι προτεραιότητα για την ΕΕ».

«Στόχος η αυτοδυναμία στις εκλογές»

Ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις, που δείχνουν πρώτη αλλά όχι αυτοδύναμη τη Νέα Δημοκρατία, καθώς και εάν θα συζητούσε για κυβέρνηση συνεργασίας, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε:

«Έχουμε 18 μήνες μέχρι τις εκλογές. Είμαστε πολύ μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Στόχος μας είναι η απόλυτη πλειοψηφία. Το καταφέραμε δύο φορές. Και στις προηγούμενες εκλογές αμφέβαλλαν κάποιοι ότι θα είχαμε αυτοδυναμία. Πιστεύω ότι εάν συνεχιστεί η ανάπτυξη, βελτιώσουμε το ΕΣΥ, έχουμε πιθανότητα αυτοδυναμίας. Αλλά εάν οι πολίτες αποφασίσουν αλλιώς, θα πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση τους».