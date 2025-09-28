Στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε «πυκνή σε γεγονότα» την εβδομάδα που πέρασε, λόγω της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη για την 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, τόνισε ότι «ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος, όχι η γλώσσα των όπλων», καλώντας την Τουρκία να αποσύρει το casus belli.

Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε το εξοπλιστικό πρόγραμμα, υπογραμμίζοντας ότι «έχουμε ήδη παραλάβει 42 αναβαθμισμένα F16, 24 Rafale, ενώ αναμένουμε τις πρώτες φρεγάτες Belhara τους επόμενους μήνες και τα πρώτα F35 το 2028».

Όπως τόνισε, στις συναντήσεις του με ηγέτες, επενδυτές και opinion makers, «κοινή συνισταμένη ήταν η αναγνώριση της Ελλάδας ως δύναμης σταθερότητας στη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός και ως αξιόπιστος εταίρος».

Σε ό,τι αφορά την απεργία πείνας του Π. Ρούτσι, ανέφερε ότι «η πολιτεία πρέπει να στέκεται με ευαισθησία δίπλα στους ανθρώπους που πονούν, ακόμη κι όταν την αμφισβητούν», αλλά υπογράμμισε τον σεβασμό στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού: