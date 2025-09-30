Άλλο ένα μνημείο παραπληροφόρησης και προσπάθειας παραπλάνηση του κοινού καταγράφηκε σήμερα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς υποσχέθηκε πως η κυβέρνηση του θα μειώσει τις τιμές των φαρμάκων «κατά 1.000%».

Η ψευδής υπόσχεση Τραμπ

«Πιστεύω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα που θα κάνουμε. Θα μειώσουμε τις τιμές των φαρμάκων κατά 100%, σε ορισμένες περιπτώσεις κατά 300% ή και περισσότερο», είπε σήμερα στους δημοσιογράφους καθώς έφτανε στον Λευκό Οίκο, μετά την ομιλία του στη στρατιωτική ηγεσία στο Κουάντικο.

Είχε προηγηθεί δήλωση του, το Σάββατο, η οποία ανάφερε ότι «θα μειώσουμε τις τιμές των φαρμάκων σε ένα επίπεδο που κανείς δεν έχει κάνει- όχι κατά 20% και 30% αλλά κατά 1.000%».

Όπως όμως αναφέρει και το CNN, αλλά μπορεί να διαπιστώσει και όποιος γνωρίζει βασικά μαθηματικά, κάτι τέτοιο απλά δεν είναι εφικτό. Ακόμα κι αν η πολιτική Τραμπ προκαλέσει μεγάλη μείωση στις τιμές των φαρμάκων – και αυτό είναι μάλιστα ιδιαίτερα αβέβαιο δεδομένου ότι βασίζεται στη συνεργασία των απρόθυμων φαρμακευτικών εταιρειών ή σε υποθετική μελλοντική ρυθμιστική δράση – δεν μπορεί στην πραγματικότητα να μειώσει την τιμή οποιουδήποτε προϊόντος κατά 100% πόσο μάλλον 1.000%.

Τα απλά μαθηματικά που καταρρίπτουν τις υποσχέσεις Τραμπ

Αν ο Τραμπ κατάφερνε μαγικά να κάνει τις εταιρείες να μειώσουν τις τιμές όλων των φαρμάκων κατά 100% πολύ απλά τα φάρμακα πλέον θα κόστιζαν όλα 0$, θα ήταν δηλαδή δωρεάν.

Μια θεωρητική, γιατί μόνο τέτοια μπορεί να έιναι, μείωση των τιμών των φαρμάκων κατά περισσότερο από 100% θα σήμαινε ότι οι Αμερικανοί θα πληρώνονταν για να αποκτούν τα φάρμακά τους αντί να πληρώνουν για αυτά.

Ο οικονομολόγος υγείας Τίμοθι ΜακΜπράιντ χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του Τραμπ «απλώς μη λογικούς», σημειώνοντας ότι μια μείωση τιμής 500% θα σήμαινε ότι ένα φάρμακο που τώρα κοστίζει 100$ θα κόστιζε -400$.