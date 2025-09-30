Συνομιλίες με τη Χαμάς για το σχέδιο Τραμπ θα έχουν αντιπρόσωποι του Κατάρ και της Τουρκίας, σύμφωνα με όσα ανέφερε η πλευρά του Κατάρ και συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Συνάντηση στην Ντόχα για το σχέδιο Τραμπ

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος Μάτζεντ Αλ Ανσάρι, «η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της Χαμάς υποσχέθηκε να το μελετήσει υπεύθυνα το σχέδιο», ενώ πρόσθεσς πως: «Θα υπάρξει επίσης μια ακόμη συνάντηση σήμερα με την διαπραγματευτική αντιπροσωπεία, στην οποία θα συμμετάσχει και η τουρκική πλευρά».

Νωρίτερα πάντως πηγή κοντά στη Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι το σχέδιο ήταν «εντελώς μεροληπτικό υπέρ του Ισραήλ» και επέβαλε «αδύνατους όρους» που στοχεύουν στην εξάλειψη της οργάνωσης.

Αρνητικές οι πρώτες αντιδράσεις της οργάνωσης

Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε:«Αυτό που πρότεινε ο Τραμπ είναι η πλήρης υιοθέτηση όλων των ισραηλινών όρων, οι οποίοι δεν παρέχουν στον παλαιστινιακό λαό ή στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας κανένα νόμιμο δικαίωμα».

Σύμφωνα με τους αναλυτές η Χαμάς όποια απάντηση κι αν δώσει θα πρέπει να την διατυπώσει εξαιρετικά προσεκτικά, καθώς μια απόλυτη απόρριψη μπορεί να την θέσει σε τροχιά σύγκρουσης με τις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες που χαιρέτισαν το σχέδιο. Πιθανότατα η συνάντηση με τους Τούρκους αξιωματούχους θα έχει ακριβώς αυτή την στόχευση, να επιλυθούν οποιεσδήποτε διαφορές στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται το σχέδιο η Χαμάς από τη μια και η ομάδα των αραβικών και μουσουλμανικών χωρών από την άλλη.

Άλλη πηγή που πρόσκειται στη Χαμάς δήλωσε στο AFP, ότι «θα μπορούσε να χρειαστούν αρκετές ημέρες» για να εξεταστεί η πρόταση του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου. όπως ανέφερε: «Η Χαμάς έχει ξεκινήσει μια σειρά διαβουλεύσεων εντός των πολιτικών και στρατιωτικών δομών της, τόσο εντός της Παλαιστίνης όσο και στο εξωτερικό. Οι συζητήσεις θα μπορούσαν να διαρκέσουν αρκετές ημέρες λόγω της δυσκολίας της επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών της οργάνωσης, ειδικά μετά την ισραηλινή επιθετικότητα στη Ντόχα».