Το 2020, όταν η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, εξελέγη βουλευτής των Ρεπουμπλικανών στην πολιτεία της Τζόρτζια, οι πολιτικοί της αντίπαλοι έβλεπαν στο πρόσωπό της, μια φανατική εκπρόσωπο του κινήματος ΜΑGA – “Make Αmerica Great Again”, “Kάνετε την Αμερική σπουδαία ξανά”- του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είχαν άδικο.

Μετά την 6η Ιανουαρίου 2021, και την επίθεση των υποστηρικτών του Τραμπ στο Καπιτώλιο, η Γκριν ψήφισε κατά της επικύρωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων σε ορισμένες πολιτείες, ακολουθώντας τη γραμμή Τραμπ. Υπερασπίστηκε επίσης κατηγορούμενους για συμμετοχή στην επίθεση στο Καπιτώλιο, χαρακτηρίζοντάς τους «πολιτικούς κρατούμενους» και υιοθετούσε συχνά συνομωσιολογικές θεωρίες.

Πώς η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν δίχασε το κόμμα Τραμπ

Το 2024, η Γκριν επανεξελέγη. Και τώρα, έναν σχεδόν χρόνο πριν από τις κρίσιμες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026 για το Κογκρέσο, η βουλευτής της Τζόρτζια εκφράζει το ρήγμα που έχει ανοίξει στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Κατ’ αρχάς, ζητεί μετ’ επιτάσεως τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπστιν – από το όνομα του Τζέφρι Έπστιν, επιχειρηματία καταδικασμένου για παιδεραστία που βρέθηκε νεκρός στη φυλακή το 2019 και ο οποίος είχε υπάρξει φίλος του Τραμπ -.

Όταν της διεμήνυσαν πρόσφατα, από τον Λευκό Οίκο, να μην επιμένει σε αυτή την πεποίθησή της -ήταν μόλις μια από τους τέσσερις βουλευτές (οι άλλοι τρεις ήταν οι Νάνσι Μέισι, η Λωρίν Μπόμπερτ και ο Τόμας Μάσι) επί συνόλου 219 ρεπουμπλικανών βουλευτών, οι οποίοι υπέγραψαν το αίτημα για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στο βουλή, με αντικείμενο τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπστιν εκείνη αντέδρασε έντονα. “Δεν με εκλέξατε εσείς. Δεν δουλεύω για εσάς· δουλεύω για την περιφέρειά μου”, δήλωσε στον αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που της άσκησε πιέσεις.

Από παρίας στο ίδιο της το κόμμα, γνωστή για ρατσιστικές δηλώσεις και για την προώθηση θεωριών συνωμοσίας, η Γκριν εξελίχθηκε, ήδη από το 2021, σε ομαδικό παίκτη.

Από MAGA ανεξάρτητη

Πλέον όμως δεν είναι “ομαδικός παίκτης” για τους Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο, ούτε αισθάνεται καμία υποχρέωση απέναντι σε κανέναν στην Ουάσιγκτον, και ακόμη λιγότερο στον πρόεδρο Τραμπ.

Εξακολουθεί να αποκαλεί τον Τραμπ, “αγαπημένο μου πρόεδρο” όμως έχει διαφοροποιηθεί σε σειρά ζητημάτων όπως η υπόθεση Επστϊν, ο πόλεμος στη Γάζα, η τεχνητή νοημοσύνη και η αμερικανική εμπλοκή στο Ιράν και την Ουκρανία.

Ο Στίβεν Μπάνον, πρώην σύμβουλος του Τραμπ και παρουσιαστής του podcast War Room. την επαινεί, λέγοντας ότι εκφράζει τη βάση των ψηφοφόρων και “ότι κινεί τα πράγματα, κατευθύνοντάς τα εκεί που πηγαίνει το παιχνίδι”.

Τι ζητά για Γάζα και Επστάιν

Η στάση της αναφορικά με τα αρχεία Έπστϊν και τον πόλεμο στη Γάζα, της έχουν εξασφαλίσει τον σεβασμό των Δημοκρατικών, οι οποίοι έφριτταν και μόνον στην ιδέα ότι συμφωνούν μαζί της σε οτιδήποτε.

Τον περασμένο Ιούλιο, έγινε η πρώτη ρεπουμπλικανή βουλευτής που χαρακτήρισε την κατάσταση στη Γάζα “γενοκτονία”, ερχόμενη σε ευθεία αντίθεση με το κόμμα της. Η Γκριν, που αυτοπροσδιορίζεται ως χριστιανή εθνικίστρια, δήλωσε ότι μίλησε με αρκετούς χριστιανούς πάστορες που της είπαν, ότι στη Γάζα συντελείται πραγματική γενοκτονία. Κατόπιν τούτου, η βουλευτής πρότεινε τροπολογία για τη μείωση κατά 500 εκατομμυρίων δολαρίων της αμυντικής βοήθειας προς το Ισραήλ. Η πρόταση της απέτυχε θεαματικά στην ολομέλεια της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων.

Νωρίτερα είχε επίσης επικρίνει σφοδρά την απόφαση του Τραμπ να βομβαρδίσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν αλλά και την απότομη μεταστροφή του σχετικά με την αποστολή όπλων στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας και τις δύο πρωτοβουλίες, παραβίαση της βασικής υπόσχεσης προς τους ψηφοφόρους του: να τερματίσει την αμερικανική εμπλοκή σε διεθνείς συγκρούσεις.

Σημειωτέον ότι ο σύντροφος της είναι ο δημοσιογράφος Μπράιαν Γκλεν, ο οποίος είχε επικρίνει δημοσίως τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επειδή δεν φορούσε κοστούμι στη συνάντηση με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τον περασμένο Φεβρουάριο- μια συνάντησε που άφησε εποχή για τον σκαιό τρόπο με τον οποίο η αμερικανική κυβέρνηση απέπεμψε, ενώπιον των διεθνών τηλεοπτικών δικτύων, τον πρόεδρο Ζελένσκι.

Οι επικρίσεις της Γκριν στην αμερικανική κυβέρνηση αφορούν και ζητήματα εσωτερικής πολιτικής και θυμίζουν τις θέσεις των Δημοκρατικών: “Το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης σκοτώνει τον κόσμο. Και αυτό θα έπρεπε να είναι το βασικό ζήτημα. Το κόστος διαβίωσης, οι λογαριασμοί του ρεύματος δεν έχουν μειωθεί, έχουν αυξηθεί.”.

Η βουλευτής δηλώνει απογοητευμένη που στο Κογκρέσο, οι Ρεπουμπλικανοί δεν δίνουν προτεραιότητα στα ζητήματα της καθημερινότητας αλλά μιλούν συνέχεια “για τα σύνορα και τη μετανάστευση”. Όσο για το ποιον θα στηρίζει στις εκλογές του 2026, η Γκριν είναι επίσης κοφτή, λέγοντας στους Νew York Times ότι “δεν έχω καμία διάθεση να υποστηρίξω πραγματικά κανέναν αυτή τη στιγμή”.

Το αν θα ακολουθήσουν και άλλοι ρεπουμπλικανοί βουλευτές το παράδειγμα της Γκριν και να ασκήσουν οξεία κριτική στον Τραμπ μένει να φανεί. Προς το παρόν, είναι η μόνη βουλευτής των MAGA που δείχνει να απομαγεύτηκε.