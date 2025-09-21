Προσωρινά κλειστοί θα παραμείνουν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, από τις 18:00 το απόγευμα, οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο» του Μετρό Θεσσαλονίκης, μετά από εντολή των αστυνομικών αρχών.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας ενόψει της προγραμματισμένης πορείας στο κέντρο της πόλης, με αφορμή τη συμπλήρωση επτά ετών από τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου.

Κατά τη διάρκεια του μέτρου, οι συρμοί θα διέρχονται κανονικά από τους παραπάνω σταθμούς, χωρίς όμως να πραγματοποιούν στάσεις. Η λειτουργία στο υπόλοιπο δίκτυο θα διεξάγεται κανονικά.

Νεότερη ανακοίνωση θα εκδοθεί για την ώρα επαναλειτουργίας των τεσσάρων σταθμών.