Κανονικά τα δρομολόγια στο Μετρό Θεσσαλονίκης, αποκαταστάθηκε η λειτουργία του.

Όπως αναφέρει η διαχειρίστρια εταιρεία μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, ύστερα από το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε νωρίς το πρωί, το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης επανήλθε σε πλήρη λειτουργία και τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.

«Ζητούμε συγγνώμη για την προσωρινή ταλαιπωρία που προκλήθηκε στις μετακινήσεις του επιβατικού κοινού και ευχαριστούμε για την κατανόηση», αναφέρει η εταιρεία Thema.

Υπενθυμίζεται ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης τέθηκε εκτός λειτουργίας στις 6:30 το πρωί της Κυριακής για τεχνικούς λόγους μετά από ένα ανησυχητικό σήμα στο Κέντρο Ελέγχου πληροφοριών, όπου αργότερα μετέβη και ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος για να ενημερωθεί για το τεχνικό ζήτημα. Η γραμμή επανήλθε σε πλήρη λειτουργία στις 10:00.