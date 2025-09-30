Η βία μεταξύ ανηλίκων, όπως οι ξυλοδαρμοί, οι καβγάδες και οι επιθετικές συμπεριφορές στο σχολείο ή σε εξωσχολικούς χώρους, αποτελεί ένα αυξανόμενο και ανησυχητικό φαινόμενο της σύγχρονης κοινωνίας.

Πίσω από κάθε περιστατικό δεν κρύβεται μόνο η επιθετικότητα, αλλά συχνά και βαθύτερα προβλήματα, όπως η έλλειψη επικοινωνίας, η οικογενειακή πίεση, ο κοινωνικός αποκλεισμός ή η επίδραση των κοινωνικών δικτύων.

Άλλο ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στην Κω, χθες το μεσημέρι, έξω από σχολείο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα στο πάρκινγκ, μετά το τέλος των εκδηλώσεων του σχολείου – καθώς χθες γιόρταζαν την Ημέρα Αθλητισμού -, και την ώρα που περίμεναν το ΚΤΕΛ για να επιστρέψουν σπίτια τους, δύο κοπέλες πιάστηκαν στα χέρια.

Τις τραβούσαν βίντεο και γελούσαν

Σύμφωνα με πληροφορίες τα νεαρά κορίτσια είχαν προσωπικές διαφορές.

Οι υπόλοιποι μαθητές παρακολουθούσαν το σκηνικό ενώ άλλοι γελούν και τραβούν βίντεο, το οποίο στη συνέχεια διοχετεύθηκε στα social media.

Τρεις τραυματισμοί, εκδορές και αίματα

Το περιστατικό τελείωσε μετά από την έγκαιρη παρέμβαση δύο καθηγητριών οι οποίες εν τέλει κατάφεραν και χώρισαν τις κοπέλες.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν 3 κοπέλες, η μία ένιωσε αδιαθεσία από το σοκ που υπέστη και οι άλλες δύο είχαν εκδορές και αίματα στα γόνατα. Στα κορίτσια παρασχέθηκαν οι Πρώτες Βοήθειες ενώ ενημερώθηκε και ο διευθυντής.