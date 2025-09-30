Σε συνεχείς κινήσεις προκειμένου να καλύψει τις επείγουσες επιχειρησιακές ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού για κύριες μονάδες επιφανείας προχωρά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το οποίο μετά την οριστικοποίηση της 4ης φρεγάτας FDI κλάσης Κίμων (Belharra) από την Γαλλία, προχώρησε στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ιταλία για την παραχώρηση 2+2 φρεγατών FREMM (Frigate European Multi-Mission) κλάσης Bergamini.

Έτσι, κατά τον Νίκο Δένδια παίρνει σάρκα και οστά ένας σχεδιασμός που θα περιλαμβάνει μέχρι το 2030 συνολικά 12 φρεγάτες (4 φρεγάτες FDI, 2+2 FREMM και 4 αναβαθμισμένες φρεγάτες MEKO) και θα επιτρέψει παράλληλα την απόσυρση των παλαιών κλάσης S οι οποίες οδεύουν προς την τέταρτη δεκαετία της επιχειρησιακής τους ζωής. «Τέσσερις φρεγάτες Belharra – μάλιστα Standard 2++. δύο συν δύο φρεγάτες FREMM, εξαιρετικές. Εκσυγχρονισμένες φρεγάτες ΜΕΚΟ.

Ένα πραγματικά σημαντικό ναυτικό που μπορεί να προασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας και στο Αιγαίο, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο» ανέλυσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. «Καταλαβαίνετε την τεράστια δύναμη αποτροπής, την οποία μπορεί να αποκτήσει το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό» υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

Τι φέρνουν στο ΠΝ οι φρεγάτες Bergamini

Οι εξελίξεις τις τελευταίες εβδομάδες ήταν ραγδαίες καθώς η Carlo Bergamini (F-590) κατέπλευσε στα τέλη Σεπτεμβρίου στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας εκεί όπου στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού είχαν την ευκαιρία να επιθεωρήσουν το πλοίο και να αξιολογήσουν τα μηχανικά του μέρη, τους εσωτερικούς χώρους, τα ηλεκτρονικά του, τους αισθητήρες, τις επικοινωνίες και τον οπλισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση του πλοίου ήταν καλύτερη από αυτή που αναμενόταν και ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για ένα μεταχειρισμένο πλοίο σε κατάσταση καινούργιου, γεγονός που άναψε το πράσινο φως για την επίσκεψη Δένδια στην Ιταλία και την συμφωνία με τον ιταλό ομόλογό του Γκουΐντο Κροσέτο.

Οι φρεγάτες FREMM αποτέλεσαν ένα δημιούργημα Ιταλών και Γάλλων οι οποίοι συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη ενός πλοίου πολλαπλών αποστολών. Οι Ιταλοί μέσω της Fincantieri και των δικών τους ναυπηγείων ανέπτυξαν δύο εκδόσεις, έναν γενικής χρήσης (General Purpose /GP) και έναν Ανθυποβρυχιακού Πολέμου (Anti-Submarine Warfare /ASW).

Τα πρώτα πλοία της κλάσης Bergamini εντάχθηκαν στον ιταλικό στόλο το 2012 και παρά τα ελάχιστα χρόνια υπηρεσίας οι Ιταλοί τα έβγαλαν στην αγορά προς παραχώρηση μιας και στο τέλος της δεκαετίας θα αρχίσουν να παραλαμβάνουν τα πρώτα πλοία FREMM EVO που αποτελούν ουσιαστικά την μετεξέλιξη των FREMM με την συγχώνευση των δύο παραπάνω εκδόσεων σε μία πιο αναβαθμισμένη.

Τα δύο υποψήφια προς ένταξη στον ελληνικό στόλο πλοία είναι η Carlo Bergamini (F-590) και η Virginio Fasan (F-591), δύο πλοία δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες, αξιόπιστα και με βαρύ οπλισμό που θα τα κατατάξει στα ισχυρότερα του ελληνικού στόλου.

Πιο συγκεκριμένα, η Carlo Bergamini είναι φρεγάτα γενικής χρήσης (GP), με εκτόπισμα 6,700 τόνων, μήκος 144 μέτρων, πλάτος 19,7 μέτρων και μέγιστης ταχύτητας που υπερβαίνει τους 27 κόμβους μέσω του συστήματος CODLAG (Combined Diesel-Electric and Gas).

Διαθέτει το σύστημα μάχης ATHENA CMS της Leonardo και ραντάρ Kronos Grand Naval, τεχνολογίας AESA. Φέρει κύριο πυροβόλο OTO Melara 127/64 LW Vulcano και δύο κάθετους εκτοξευτές Sylver A50, με συνολικά 16 κελιά για πυραύλους Aster 15 ή Aster 30. Διαθέτει αντιπλοϊκούς πυραύλους Otomat Teseo και τορπίλες MU90 για ανθυποβρυχιακό πόλεμο. Μπορεί επίσης να φιλοξενήσει σε υπόστεγο και κατάστρωμα δύο ελικόπτερα (NH90 ή MH-60R).

Η Virginio Fasan έχει σχεδιαστεί για ανθυποβρυχιακή χρήση (ASW) και ενώ τα γενικά χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια έχει κάποιες διαφορές. Βασική διαφορά είναι συρόμενο σόναρ CAPTAS-4, το οποίο προσφέρει ανίχνευση υποβρυχίων σε αποστάσεις και οι τέσσερις ανθυποβρυχιακές ρουκέτες MILAS που περιορίζουν σε 4 του αντοπλοϊκούς πυραύλους.