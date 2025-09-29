Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 17 αγνοούνται μετά το πέρασμα του τυφώνα Bualoi από το Βιετνάμ τη Δευτέρα.

Ο τυφώνας προκάλεσε ζημιές σε σπίτια, οδήγησε σε κατέρρευση δικτύων ηλεκτροδότησης και πλημμύρες, πριν χάσει μέρος της ισχύος του καθώς κατευθυνόταν προς το Λάος.

The effects of Typhoon Bualoi (known as Opong in the Philippines) are already being felt in Ha Tinh, where strong winds and heavy rain are battering the area. 📹 Nguyen Cong pic.twitter.com/PpguIfokug — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 28, 2025

Ο Bualoi κινήθηκε κατά μήκος της βόρειας κεντρικής ακτογραμμής της χώρας πριν πλήξει την ξηρά νωρίς σήμερα το πρωί, προκαλώντας κύματα ύψους έως και οκτώ μέτρων, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Ο ένας νεκρός παρασύρθηκε από τα νερά στην πόλη Χουέ, ενώ 12 ψαράδες αγνοούνται μετά τη βύθιση τεσσάρων αλιευτικών σκαφών από τα τεράστια κύματα ανοιχτά της επαρχίας Κουάνγκ Τρι, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πριν από το πέρασμα του τυφώνα, η κυβέρνηση είχε απομακρύνει περισσότερους από 28.500 ανθρώπους, ενώ εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν λόγω του κλεισίματος τεσσάρων αεροδρομίων σε κεντρικές επαρχίες.

Ο κυκλώνας έχει προκαλέσει καταρρακτώδεις βροχές στο μεγαλύτερο μέρος του Βιετνάμ από το Σάββατο, ενώ οι Αρχές έχουν προειδοποιήσει για σοβαρό κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Οι βροχοπτώσεις σε ορισμένα τμήματα της χώρας αναμένεται να φτάσουν τα 500 χιλιοστά από το βράδυ της Κυριακής έως την Τρίτη, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία.

Με μια μεγάλη ακτογραμμή που βρέχεται από τη Νότια Σινική Θάλασσα, το Βιετνάμ είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένο σε τυφώνες, οι οποίοι συχνά σχηματίζονται ανατολικά των Φιλιππίνων — όπου τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά το πέρασμα του Bualoi την προηγούμενη εβδομάδα.