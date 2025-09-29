Τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών, αλλά και των βουλευτών, δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, μεταξύ αυτών και του Δημήτρη Κουτσούμπα. Η δήλωση της περιουσιακής κατάστασης του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ δεν παρουσιάζει κάποια ουσιαστική μεταβολή για τα οικονομικά έτη 2024 (χρήση 2023) και 2023 (χρήση 2022).

Αναλυτικά τα περιουσιακά του στοιχεία:

Για το έτος 2024: συνολικό καθαρό εισόδημα: 66.158, 67 ευρώ.

Για το έτος 2023: Συνολικό καθαρό εισόδημα: 75.150 ευρώ.

Σημειώνεται ότι σημαντικό μέρος από την βουλευτική αποζημίωση των βουλευτών του ΚΚΕ κατατίθεται στο Κόμμα, σύμφωνα με το καταστατικό του.

Οι συνολικές καταθέσεις στην Εθνική Τράπεζα, το 2024 ήταν 10.686,5 ευρώ και το 2023 έφθαναν τα 5,500 ευρώ.

Καμία μεταβολή δεν υπάρχει στην ακίνητη περιουσία.