Τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών, αλλά και των βουλευτών, δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, μεταξύ αυτών και του Δημήτρη Κουτσούμπα. Η δήλωση της περιουσιακής κατάστασης του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ δεν παρουσιάζει κάποια ουσιαστική μεταβολή για τα οικονομικά έτη 2024 (χρήση 2023) και 2023 (χρήση 2022).
Αναλυτικά τα περιουσιακά του στοιχεία:
- Για το έτος 2024: συνολικό καθαρό εισόδημα: 66.158, 67 ευρώ.
- Για το έτος 2023: Συνολικό καθαρό εισόδημα: 75.150 ευρώ.
Σημειώνεται ότι σημαντικό μέρος από την βουλευτική αποζημίωση των βουλευτών του ΚΚΕ κατατίθεται στο Κόμμα, σύμφωνα με το καταστατικό του.
- Οι συνολικές καταθέσεις στην Εθνική Τράπεζα, το 2024 ήταν 10.686,5 ευρώ και το 2023 έφθαναν τα 5,500 ευρώ.
Καμία μεταβολή δεν υπάρχει στην ακίνητη περιουσία.
- Δύο εγγραφές σε ακίνητα που αφορούν δύο διαμερίσματα στη Φθιώτιδα και είναι από γονική παροχή.
- Δεν έχει καμία δανειακή υποχρέωση ή οφειλή.