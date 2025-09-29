Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές εμφανίζονται οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του 2023 (χρήση 2022) και 2024 (χρήση 2023) σε σχέση με αυτές του προηγούμενου έτους της Δήλωσης του 2022 (χρήση 2021).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Δήλωση του 2023 (χρήση 2022), δηλώνει συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές (φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, φορολογούμενα αυτοτελώς, αφορολόγητα) 35.842,32 ευρώ. Από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά 34.325,59 ευρώ. Εισοδήματα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα 1.540,51 ευρώ. Από ακίνητα 11.202 ευρώ. Από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα 30,06 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός, στη Δήλωση του 2023, δηλώνει σε μετοχές και επενδυτικά προϊόντα (ομόλογα, αμοιβαία) το ποσό των 2.647 ευρώ (Ισόβια ασφάλεια ζωής) και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων στην BNP BARIBAS συνολικής αποτίμησης 7.608 ευρώ και 19.498 δολάρια ΗΠΑ. Δεν κατέχει θυρίδα.

Σε τραπεζικές καταθέσεις δηλώνει 852.906 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες καθώς και 470 σε δολάρια ΗΠΑ. Έχει 26 εγγραφές με διάφορα εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα στην Ελλάδα (σε Κρήτη, Ήπειρο, Κυκλάδες) από προηγούμενες χρήσεις εκτός της απόκτησης ενός οικοπέδου 660 τ.μ. στο Κεντρικό Ζαγόρι Ιωαννίνων (συνένωση δύο οικοπέδων) με καταβληθέν ποσό 74.588 ευρώ από εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Στην κατοχή του έχει, από προηγούμενα έτη, δύο επιβατικά ΙΧ (ένα 875 κυβικών και ένα 1.560 κυβικών). Παράλληλα εξακολουθεί να είναι μέτοχος της «ΚΗΡΥΞ ΑΕ» (εφημερίδα της Κρήτης) με μερίδιο 75%. Έχει δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές 7.496 ευρώ σε πιστωτική κάρτα και 150.000 ευρώ προς την αδελφή του Αλεξάνδρα.

Χρήση 2023

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Δήλωση του 2024 (χρήση 2023), δηλώνει συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές (φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, φορολογούμενα αυτοτελώς, αφορολόγητα) 31.025,78 ευρώ. Από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά 28.450,19 ευρώ. Εισοδήματα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα 178,51 ευρώ. Από ακίνητα 10.800 ευρώ. Από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα 3,42 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός, δηλώνει κατά τη χρήση του 2023 σε μετοχές και επενδυτικά προϊόντα (ομόλογα, αμοιβαία κ.λ.π) το ποσό των 2.871 ευρώ (Ισόβια ασφάλεια ζωής), μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων στην BNP BARIBAS συνολικής αποτίμησης 7.838 ευρώ και 20.479 δολάρια ΗΠΑ, ενώ απέκτησε ομόλογα αποτίμησης αξίας 498.150 ευρώ στην Ηellenic T- Bill (από μεταφορά χρημάτων που έκανε από τραπεζικό λογαριασμό). Δεν έχει θυρίδα.

Σε τραπεζικές καταθέσεις συνολικά είχε το ποσό των 110.668,46 ευρώ και 370 δολάρια ΗΠΑ. Έχει 26 εγγραφές με διάφορα εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα στην Ελλάδα (Κρήτη, Ήπειρο, Κυκλάδες) από προηγούμενες χρήσεις. Στην κατοχή του έχει από προηγούμενα έτη, δύο επιβατικά ΙΧ, ένα 875 κυβικών και ένα 1.560 κυβικών. Παράλληλα συνέχισε να είναι μέτοχος της «ΚΗΡΥΞ ΑΕ» (εφημερίδα της Κρήτης) με μερίδιο 75%. Έχει δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές 10.560 ευρώ σε πιστωτική κάρτα και 150.000 ευρώ προς την αδελφή του Αλεξάνδρα.

Μαρέβα Γκραμπόφσκι

Η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, στη Δήλωση του 2023 (χρήση 2022) δήλωσε έσοδα από ακίνητα 43.050 ευρώ, εισοδήματα από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, επίδομα αλλοδαπού, εφάπαξ κ.λ.π 100.000 ευρώ. Από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα 1,46 ευρώ.

Η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατέχει, από προηγούμενη χρήση, επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια συνολικής αποτίμησης 28.772 ευρώ. Διατηρεί τρείς θυρίδες σε ελληνική τράπεζα.

Σε καταθέσεις έχει στη γαλλική τράπεζα SOCIETE GENERALE αποταμίευση ποσού 177.305,43 δολάρια ΗΠΑ και 6.605 ευρώ (σε δύο λογαριασμούς από εισοδήματα προηγούμενων ετών). Στην ίδια τράπεζα, το ποσό των 6.605 ευρώ από προηγούμενα έτη.

Στην ελβετική τράπεζα LOMBARD ODIER έχει τρεχούμενο λογαριασμό 530.794 ευρώ. Κατέχει επίσης, στην Εθνική Τράπεζα το ποσό των 407 δολαρίων ΗΠΑ από εισοδήματα προηγούμενων ετών. Κατέχει επίσης δύο μηδενικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε ελβετικό φράγκο, έναν καταθετικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς ύψους 8.765 ευρώ, καθώς και άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς ύψους 3,105 ευρώ.

Έχει 8 εγγραφές με διάφορα εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα στην Ελλάδα (Αττική και Νότιο Αιγαίο ) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (μια μονοκατοικία από προηγούμενη χρήση).

Έχει στην κατοχή της, ένα επιβατηγό ΙΧ 2.495 κυβικών από προηγούμενα έτη. Έχει συμμετοχή 66,67% στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών με την επωνυμία MGPG-INVESTEMENT CONSULTING ΙΚΕ και ποσοστό 50% στην ομόρρυθμο εμπορική βιομηχανική εταιρεία Μ. ΓΚΡΑΜΠΟΦΣΚΙ και ΣΙΑ στην οποία έγινε παύση εργασιών στις 5/8/2022. Έχει δανειακές υποχρεώσεις σε καταναλωτικό δάνειο ύψους 31.878 ευρώ, καθώς και σε στεγαστικό- επισκευαστικό δάνειο (στο οποίο οφείλει το 1/3 του ποσού των 818.486 ευρώ).

Στη δήλωση του 2024 (χρήση 2023) η Μαρέβα Γκραμπόφσκι δήλωσε έσοδα από ακίνητα 37.000 ευρώ, εισοδήματα από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, επίδομα αλλοδαπού, εφάπαξ κ.λ.π. 113.086 ευρώ. Από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα 26.534 ευρώ. Εισόδημα από μεταβίβαση κεφαλαίου 114.898 ευρώ. Από συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ 23.676 ευρώ.

Από προηγούμενη χρήση, επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια συνολικής αποτίμησης 35.620 ευρώ. Διατηρεί τρείς θυρίδες σε ελληνική τράπεζα. Σε καταθέσεις έχει στη γαλλική τράπεζα SOCIETE GENERALE αποταμίευση ποσού 177.305,43 δολάρια ΗΠΑ και 9.338 ευρώ. Στην ελβετική τράπεζα LOMBARD ODIER, έχει τρεχούμενο λογαριασμό 576.622 ευρώ. Κατέχει επίσης, στην Εθνική Τράπεζα το ποσό των 407 δολαρίων ΗΠΑ από εισοδήματα προηγούμενων ετών. Κατέχει επίσης, δύο μηδενικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε ελβετικό φράγκο, έναν καταθετικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς ύψους 13.104 ευρώ καθώς και άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς ύψους 2,684 ευρώ.

Έχει 8 εγγραφές, με διάφορα εμπράγματα δικαιώματα, σε ακίνητα στην Ελλάδα (Αττική και Νότιο Αιγαίο) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (μια μονοκατοικία από προηγούμενη χρήση). Έχει στην κατοχή της, ένα επιβατηγό ΙΧ 2.495 κυβικών από προηγούμενα έτη. Έχει συμμετοχή 66,67% στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών με την επωνυμία MGPG-INVESTEMENT CONSULTING ΙΚΕ. Σε δανειακές υποχρεώσεις έχει οφειλή σε πιστωτική κάρτα 7.995 ευρώ, σε καταναλωτικό δάνειο 27.087 ευρώ καθώς σε στεγαστικό- επισκευαστικό δάνειο οφείλει το 1/3 του ποσού 819.556 ευρώ.