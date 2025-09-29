Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για το 2024 (χρήση 2023), με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, να παρουσιάζει μειωμένα εισοδήματα και καταθέσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ παράλληλα περιορίστηκαν και οι δανειακές του υποχρεώσεις.
Ο κ. Φάμελλος στο Πόθεν Εσχες του δηλώνει οκτώ ακίνητα σε Θεσσαλονίκη, Ηλεία και Κυκλάδες, ένα ΙΧ αυτοκίνητο 1.560 κυβικών και οφειλές άνω των 52 χιλιάδων ευρώ.
Αναλυτικά:
- Εισοδήματα: 72.505 ευρώ (2023: 88.183 ευρώ)
- Δεν δηλώνει μετοχές
- Δεν δηλώνει θυρίδες
- Καταθέσεις σε τράπεζες: 57.838 ευρώ (2023: 85.527 ευρώ)
- Ακίνητα: 8 Εγγραφές σε Θεσσαλονίκη, Ηλεία (καλλιέργειες) και Κυκλάδες, εκ των οποίων ένα διαμέρισμα 180τμ, α’ ορόφου, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και μία μονοκατοικία 93τμ στη Φολέγανδρο.
- Οχήματα: 1 ΙΧ 1560cc (2023: 1 ΙΧ 1400cc που μεταβίβασε)
- Συμμετοχές σε επιχείρηση: ατομική επιχείριση σε αδράνεια
- Δάνεια: οφειλές 52.401 ευρώ (2023: 71.714 ευρώ).