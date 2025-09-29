Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για το 2024 (χρήση 2023), με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, να παρουσιάζει μειωμένα εισοδήματα και καταθέσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ παράλληλα περιορίστηκαν και οι δανειακές του υποχρεώσεις.

Ο κ. Φάμελλος στο Πόθεν Εσχες του δηλώνει οκτώ ακίνητα σε Θεσσαλονίκη, Ηλεία και Κυκλάδες, ένα ΙΧ αυτοκίνητο 1.560 κυβικών και οφειλές άνω των 52 χιλιάδων ευρώ.

Αναλυτικά: