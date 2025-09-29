Το πόθεν έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο πόθεν έσχες που δήλωσε περιλαμβάνει το εισόδημά της, ακίνητα κυρίως στην Αιδηψό, μετοχές, αλλά και τη συμμετοχή της στην εταιρεία του πατέρα της, Νίκο Κωνσταντόπουλο.